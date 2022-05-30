自走炮军购撤案 台陆军增购18套多管箭炮

台湾军方官员透露，陆军M109A6自走炮军售已撤案，改增购18套海马士多管箭炮系统，加上先前购买的11套，陆军合计将有29套，可以建构远距、精准、快速与机动的地面防卫战力。

据中时新闻网报道，台湾军方官员说，自走炮所编预算将交回国防部管控，不会解缴国库。自走炮预算编列约173亿余元新台币（下同，约8亿新元），去年所编列13亿元均已保留，今年则编列20亿。至于美国先前同意军售的11套海马士系统，预算编列约151亿。

台军方官员说，海马士多管箭炮系统搭配射程300公里的陆军战术飞弹系统（ATACMS），美国会推荐是因在反登陆作战时，兵力跨作战区增援时战力较脆弱，而海马士可以藏匿在任何山地或城市，射程又远，以火力代替兵力跨区增援。

至于空军想建案采购E-2D空中预警机，美国也拒售，台国防部考虑建构机动防空雷达取代，不过空军官员仍认为，采购新型预警机有其必要性。

台军方官员说，地面机动雷达较隐密的说法，未必如此，因地面雷达机动很耗费时间，完成架设至少要六小时。台军并未一边机动，同时可执行任务的雷达，若只是把固定式雷达，搬到另一个地方架设运作，而且还要花六小时，有何隐蔽可言。

台军方官员说，空中预警机有一项很重要的功能，是可做中继，能辅助战机远距离空中指挥、联系，这个功能对空军作战很重要。

台空军现役有六架E-2K空中预警机，其中四架是由E-2T提升，包括一架曾因重落地修复，机龄已逾27年；另有两架则服役17年，为此空军建案争取将E-2K升级成E-2D。