中国海关总署：落实入境人员卫生检疫严防猴痘

中国海关总署发布部署，严格落实入境人员卫生检疫措施，严防近期全球蔓延的猴痘症。

据“海关发布”微信公众号消息，近期，全球多个国家相继报告猴痘病例，中国海关总署对全国海关口岸卫生检疫相关工作作出部署，持续做好“多病共防”，防止疫情叠加。

据世界卫生组织（WHO）5月24日通报，自5月7日发现首例猴痘病例以来，全球已有19个国家和地区上报了131例猴痘确诊病例和106例疑似病例。世界卫生组织预计，疫情影响范围可能扩大，除报告病例的国家外，其他国家也可能会出现病例。

中国海关总署及时组织专家开展风险评估，发布疫情警示通报，部署全国海关在口岸加强入境卫生检疫工作：严格落实入境人员健康申报、体温监测、医学巡查、采样检测等各项卫生检疫措施；加强进境携带、寄递物检疫和啮齿动物检疫；扎实做好实验室生物安全管理和检测工作准备；持续强化与航空公司的沟通联系和口岸健康宣教；同时，强化多部门联防联控，严防疫情输入风险。

猴痘潜伏期通常为6至13天，范围为5至21天。猴痘初期症状包括发热、寒战和/或出汗、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，后可发展为面部和身体大范围皮疹。猴痘主要通过被已感染的动物咬伤，或直接接触已感染动物的血液、体液、猴痘病损而受染，通常由动物传给人，但现有信息表明，猴痘病毒在与有症状者密切接触的人群中出现了人际传播，如通过直接接触感染者的体液或病毒污染的物品传播，也可在直接的、长时间面对面接触中通过含毒的大量呼吸飞沫而传播。

中国海关总署提醒，出入境人员应提高风险认识，减少病毒暴露，降低感染风险：在猴痘病毒流行地区，避免与啮齿、灵长动物发生任何接触，避免直接接触动物的血和肉，食用前需彻底煮熟；避免密切接触猴痘感染者及已被污染的物品；及时、正确的洗手；到密集场所应注意佩戴医用口罩。

出入境途中，如出现不适症状，应及时、如实告知交通工具乘务员，并配合做好自我防护。出入境旅客有发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、大范围皮疹等症状的，要及时向海关申报，以便尽快获得检疫排查和后续诊治。