林郑：深化市民对法治重视须从学校教育开始

香港特首林郑月娥说，要深化香港市民对法治的重视和对《基本法》和《香港国安法》的认识，必须从学校教育开始，而教师就担当至为重要的启蒙角色。

据香港特首办官网消息，林郑月娥今天（30日）上午在由香港教育局和励进教育中心合办的“巩固法治”教师培训课程开课礼上致辞时，作出以上表述。

她说：“我们推广香港优势时，“一国两制”和“法治社会”向来是香港的重要名片。‘一国两制’的核心要素是中央政府和香港特别行政区的宪制秩序，是坚持‘一国’、尊重‘两制’，坚定地维护国家主权、安全、发展利益，并在此前提下，让香港行使高度自治，维持香港长期繁荣稳定。‘法治社会’则建基于香港成熟、透明度高而公平可靠的法律制度、不受任何干涉的律政司检控工作、法院独立的审判权，以及健全的法援制度，保障香港居民在法律面前一律平等。”

林郑月娥指出，“法治社会”的核心要素是有法必依、执法必严、违法必究。这正是过去两年特区政府贯彻落实《香港国安法》的立场和原则，但碍于地缘政治的影响，以及香港反中乱港分子的干扰，《香港国安法》自实施以来，仍有人误解或故意误导，亦有不少西方国家对我们恶意攻击。

她说：“香港市民，尤其我们的下一代，必须正确掌握立法背后的宪制和法律理据，以及其贯彻‘一国两制’方针的体现，共同维护香港法治和国家安全。为了防范非法甚至危害国家安全的行为，我们必须加强关注下一代的国家观念、价值观和公民责任心。作为教育质素的倡导者和把关人，特区政府更是责无旁贷，须及时检视和改善政策措施，对症下药，为香港教育正本清源。”

她说，教师是学生的楷模，必须对于《宪法》、《基本法》、“一国两制”、国家安全及法治精神等概念有正确的理解，认识国家最新发展，才能启迪学生，帮助他们正确认识香港的宪制地位，培养他们对《基本法》和“一国两制”的正面态度，帮助他们建立国民身分认同，守规守法，贡献社会和国家。

林郑月娥提及，由2022／23学年起，港府要求所有公营学校新聘任的教师必须在《基本法》测试取得及格成绩，方可获考虑聘用。就此，教育局在今年1月和5月举办了两场《基本法》测试，有超过1万1000名打算入职或转校的教师参加。

她还说，为了配合本学年全面开展国家安全教育，教育局除了向学校发布课程框架等指引性文件外，更特别为全港每间学校举办到校工作坊，加深教师对教学内容的理解，以及向他们介绍学与教资源。