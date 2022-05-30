中国广电总局：经纪机构若导致饭圈乱象将被查处

中国广电总局规定，经纪机构应当加强对服务对象官方粉丝团、后援会等账号的日常维护和监督管理，引导和规范粉丝行为，不得组织侵犯他人合法权益、损害未成年人身心健康、扰乱社会正常秩序等活动和集会、不得发布或者雇佣营销号发布引发粉丝互撕、拉踩引战。若导致“饭圈”乱象，将被依法进行查处。

根据国家广播电视总局微信公众号，当局今日（30日）发布的《广播电视和网络视听领域经纪机构管理办法》（简称《办法》）指出，广播电视和网络视听领域经纪机构、经纪人员应当诚实守信，不得进行虚假、欺骗或者引人误解的业务宣传。

广播电视和网络视听领域经纪机构、经纪人员，应当加强对服务对象官方粉丝团、后援会等账号的日常维护和监督管理。相关账号应当经过经纪机构授权或者认证，经纪机构不得授权未成年人担任相关账号的群主或者管理者。

《办法》中也明确指出，经纪机构、经纪人员应当引导和规范粉丝行为，不得组织侵犯他人合法权益、损害未成年人身心健康、扰乱社会正常秩序等活动和集会。

经纪机构、经纪人员也应当严格规范信息发布，不得发布或者雇佣营销号发布引发粉丝互撕、拉踩引战等有害信息，不得以打赏排名、刷量控评、虚构事实、造谣攻击等方式进行炒作，不得以虚假消费、带头打赏、应援集资等方式诱导粉丝消费。

若发生违法违规行为或者导致“饭圈”乱象，发生数据造假、违背公序良俗、败坏行业风气等问题，广播电视行政部门应当会同有关部门依法进行查处，并依法依规予以记录、公示。

