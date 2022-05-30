台湾华视第10次出错 庄人祥被贬为副局长

时隔公布惩处名单七天，台湾中华电视公司今天（30日）再度出错，是自4月20日以来的第10次。有网民发现华视新闻字幕将台湾卫福部疾管署副署长庄人祥的官衔误植为“副局长”，并截图在爆料公社写道：“祥祥（庄人祥）被某台贬官咯。”

据台湾《联合报》报道，华视上周一（23日）正式公布惩处名单，惩处人员共18人。华视总经理郑自隆签署通过正式惩处人员名单，惩处人员包括副台长、新闻台制播部经理蔡明达、召集人、副导播、助理导播、主任、编辑、摄影记者、文字记者、采访部副理等。但名单中只字未提华视新闻台长陈雅琳引发关注，华视高层人员说，陈雅琳日前已请辞代总经理，惩处已经足够。

另据中时新闻网报道，华视自上月20日至今，已出错10次，包括20日早上7时、9时跑马灯出现“共军飞弹袭新北”、“大屯火山爆发”等不实讯息，24日午间新闻报道总统满意度时，将行政院长苏贞昌官衔误植为“总统”。

29日播报美国职棒新闻，华视将美联中区的球队队徽搞错，明尼苏达双城队徽误植成芝加哥白袜队，白袜队徽则误植成堪萨斯皇家；30日，华视新闻侧边的跑马灯资讯，打着错误讯息“上海日增1181万例，确诊近一个月新低”，将新增1万多例的上海疫情多加1000多万例。

本月3日，12时40分播报中午新闻时，下方标题竟将总统蔡英文名字误植为“蔡EE”；14日又将前副总统陈建仁头衔误植为“美副总统”；18日播报新闻时却出现“张善政出战 郑运鹏认：桃园‘蓝＆gt；绿’必败”的乱码文；24日在播放政论节目《三国演议》预告时，下方字幕将联电荣誉董事长曹兴诚的姓误植为“曾”兴诚。