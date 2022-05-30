中国HPV疫苗仍供不应求 接下来将逐步满足接种需求

人类乳头瘤病毒（HPV）疫苗目前在中国仍供不应求，适龄女性接种率也处于较低水平。中国国家卫健委宣布，将加大多部门协作力度，逐步解决HPV疫苗供应不足等问题，努力满足接种需求。

据央视新闻报道，国家卫生健康委今日（30日）召开新闻发布会，中华预防医学会妇女保健分会主任委员、中国疾控中心慢性病首席专家王临虹透露上述内容。

王临虹说，中国有五款HPV疫苗产品获批注册，包含三款进口疫苗和两款国产疫苗。

根据中国国家常规免疫报表数据显示，2018年至2020年，中国HPV疫苗接种数量逐年上升，从2018年的341.7万剂次上升至2020年的1227.9万剂次。但总体上看，目前HPV疫苗在中国依然处于供不应求状态，适龄女性HPV疫苗接种率处于较低水平。

她介绍，中国一直在积极加强HPV疫苗接种的科学宣传，推进HPV疫苗接种试点工作。

按照整体推进、重点突破的工作思路，推动广东、海南、福建三省先后启动实施全省适龄女孩免费接种国产二价HPV疫苗工作，将其纳入2022年省委、省政府为民办实事项目。

很多城市利用健康城市平台推动宫颈癌综合防控试点工作。近期总结资料看到，这些地区对覆盖的初中女生HPV疫苗接种率大大提高，有些城市已经超过了90%。

下一步中国将大力总结推广先行先试经验，促进免费HPV疫苗接种政策覆盖更多人群。同时，加大多部门协作力度，逐步解决HPV疫苗供应不足等问题，努力满足接种需求。

根据世界卫生组织推荐，9岁至14岁女孩是HPV接种的首要人群，越早接种效果越好。因此她也提醒，在目前疫苗供应紧张的情况下，不要因为等待更高价型疫苗而错过最佳接种时间。