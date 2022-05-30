林郑任内最后一份抗疫报告：冀复常路稳步前行

香港特首林郑月娥说，踏入5月后，香港第五波冠病疫情明显受控，感谢中央政府及时支持和市民同心协力；祝愿香港复常之路稳步前行，早日有序恢复跨境人员正常往来，重振香港联通中外的亚洲国际都会地位，让“一国两制”下的香港再创高峰。

据香港中通社报道，林郑月娥今天（30日）发布身为香港特首发布的第28份抗疫报告，也是她任内的最后一份抗疫报告。

林郑月娥说，过去数星期，香港每天录得的阳性检测个案在低位呈胶着状态，既无再大幅下降，但也无因多个感染群组的出现而显著上升。较令人安心的是各项辅助监测疫情指标，包括污水监测病毒量、“围封强检”阳性比率、社区检测阳性比率，以及实时有效繁殖率和冠病病毒感染时点患病率，整体而言在5月均处于低位。

林郑月娥表明，乐见全港学生能回到校园恢复面授课堂、今年香港中学文凭考试顺利举行、运动场所重新开放、甚至餐饮、零售业亦出现了难得的兴旺景象。

林郑月娥说，港府冠病疫苗接种计划已推行超过450天，虽然香港整体接种首两剂疫苗的比率理想，但接种第三剂疫苗的比率只有五成多，仍须加以提升。她强调港府会如期在5月31日实施“疫苗通行证”第三阶段，届时要求进入一系列受规管处所的市民一般须已接种三剂疫苗。

林郑月娥说，冠病疫情肆虐全球已长达近两年半，香港亦不能幸免，先后应对了五波疫情，最新一波更因传播力极高的变异病毒株奥密克戎而导致抗疫力有未逮。她认为，香港在走上复常之路的同时，必须心怀感恩，也祝愿香港继续在这条得来不易的复常之路稳步前行。