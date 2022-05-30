马斯克夸中国电动车领先世界 何小鹏：尚需10年

特斯拉（Tesla）总裁马斯克在微博夸中国在可再生能源发电和电动汽车方面领先世界，中国电动车厂小鹏汽车董事长何小鹏回应，要做到领先全世界，中国还需要10年的努力。

马斯克今天（30日）早前发布微博称，“似乎很少有人意识到，中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位。无论你怎么看中国，这都是事实。”

何小鹏针对马斯克此番言论转发微博说，对可再生能源发电不懂，中国在电动汽车领域只是站在世界前列而已，要做到领先全世界，除了在技术和产品上要领先，更重要的是在全球市场上领先和商业上多赢，“这些起码还需要10年的努力了”。

他还写道，十几年前在移动互联网上也曾有类似感知，“但一旦真正科技战争开始，中国在移动互联网上的全球领先性点就不足够多了。”

不少网民对何小鹏的发言表示赞同，认为“这话很实诚，什么时候都不能飘，不能自我催眠”。

马斯克因多次夸赞中国，被不少网友戏称为“中国夸夸群群主”。两周前，马斯克在回应关于收购推特的问题时还对微信的模式盛赞有加，“如果你身在中国，基本上就要依赖微信生活。微信功能强大，类似于推特加PayPal支付，再加上其它各种功能，这些功能融为一体。”

5月11日，马斯克在一场线上对话中也夸中国员工任劳任怨，“中国有很多非常有才华、勤奋的人，他们坚信制造业。他们不仅会熬夜，凌晨三点也兢兢业业地工作，甚至根本不离开工厂。而美国人则尽量不去上班。”