中国贸促会谈印太经济框架：不愿看到人为制造经济脱钩

美国日前宣布启动印太经济框架（IPEF），中国国际贸易促进委员会新闻发言人于毅今天（30日）说，中国工商界将持续关注该框架进展，不愿看到人为制造经济脱钩、技术封锁、产业断链，加剧供应链危机。

据中国央视新闻报道，中国贸促会新闻发言人于毅今天在记者会上说，当前世界经济下行压力增大，经济全球化遭遇逆流。各国工商界对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加迫切。

于毅说，IPEF的议题不包括谈判降低关税的计划，也不包括清除市场准入壁垒的广泛措施。中国工商界将继续关注IPEF进展情况，并认为亚太区域工商界的成功受益于开放合作、互利共赢。中国工商界乐见真正有利于加强区域合作的倡议，真正坚持多边主义、推进自由贸易的倡议，真正促进经济发展与团结的倡议，真正推动开放合作的倡议。

他称，中国工商界认为，相关倡议要为本地区繁荣发展贡献力量，应提高透明度、保持开放包容，致力于促进经济合作与团结，而不是歧视排他，更不是损害和分裂现有机制。

于毅说，中国工商界将坚持开放的区域贸易安排，与亚太地区贸易伙伴同舟共济、命运与共，进一步深化与各方的务实合作，推进区域经济一体化，促进本地区经济复苏，维护地区和平稳定发展。