“上海白蚁”上热搜 专家称疫情影响错过最佳控制期

中国上海市民昨晚（29日）纷纷在社交平台晒出白蚁出没的画面，“上海白蚁”冲上微博热搜。上海疾控中心专家说，今年受疫情封控影响，错过早春最佳蚊蝇控制时期，病媒控制难度大于往年。

综合环球网、新民晚报及上观新闻报道，上海市物业服务热线的工作人员说，“关于反映白蚁问题的电话没有停过”。截至5月29日，12345等热线已接到白蚁防治咨询、求助电话1446个。

有部分网友向上海辟谣平台询问，今年白蚁蚁量是否比往年增加？还有一些网友担心：白蚁是否对人体健康有影响？灭治是否受到疫情影响，收费标准如何？

上海市物业管理事务中心今天（30日）答复说，今年的白蚁数量和往年持平，目前尚处于可控范围；并称白蚁和“四害”不同，对人体无害，更不会传播疾病，居民无须恐慌。

上海市物业管理事务中心主任樊好日前透露，每年4月到7月是上海白蚁的高发期。降雨后，上海的湿度和温度适合白蚁出飞，密密麻麻的白蚁集中在光源下，让许多网友感受到了被白蚁“支配”的恐惧。

据报道，上海各区共有54家白蚁防治企业承担灭治工作，但受疫情影响，许多专业防治人员还处于封控状态。

上海市物业管理事务中心副主任张炳军说，今年白蚁灭治工作开展的确受到了疫情影响，全市54家企业争取加快复工进度，尽力让更多员工返岗。

上海前天（28日）启动为期三天的“万名消杀人员蚊蝇高峰压制行动”，重点对因封控长时间未落实病媒生物防制措施的场所开展巡查，做好蚊蝇高密度区域控制。

上海市疾病预防控制中心病媒生物防制科主任医师冷培恩说，上海以往每年3月进行蚊蝇监测、4月开展早春蚊蝇控制、5月进行雨水井投药。今年受疫情封控影响，蚊蝇监测工作暂停，环境清洁、病媒防制及投药相关工作人员也无法正常开展工作，错过早春最佳蚊蝇控制时期，病媒控制难度大于往年。进入常态化疫情防控阶段后，必须加大蚊蝇等病媒防制力度。

上海市爱卫办介绍，上海各街镇共有2400余名病媒生物防制专业人员，由于封控和疫情防控需要，社区公共环境病媒生物日常防制工作无法开展，消杀专业人员都投入社区环境消毒工作中。

随着疫情趋稳，截至目前，病媒生物防制专业人员返岗率为57%，预计月底将达到65%。

另据极目新闻报道，不止是上海，中国多地近期都进入白蚁高发期，武汉市东西湖区、广东湛江坡头区、广东佛山顺德区等近日都有白蚁活跃。