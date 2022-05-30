中国外交部要求联合国人权高专办对美国存在的人权问题开展调查

中国外交部发言人赵立坚说，美国对国内严重的侵犯人权问题视而不见，中国要求人权高专办对美国存在的人权问题开展调查，并提交报告。

据澎湃新闻报道，赵立坚今天（30日）在例行记者会上，针对美国国务卿布林肯发表声明称，中国政府对联合国人权高专巴切莱特访华设置条件、对访问进行限制和操弄等进行回应。

他说，巴切莱特于5月23日至28日对中国进行访问，期间活动安排均是根据她本人的意愿、经双方充分协商进行的。巴切莱特高专在新闻发布会上也表示，访华期间进行了不受监督的广泛交流。

赵立坚反问：“所以，何来限制？何来操弄？”

他说，事实上真正想操弄此访的恰恰是美方。从一开始极力要求巴切莱特高专访华的，是美国；为巴切莱特高专访华设置种种条件的，也是美国；现在攻击抹黑巴切莱特高专访问的，还是美国。

赵立坚说，在事实和真相面前，所有的涉疆谎言、谣言都不攻自破。但总有一些装睡的人是怎么捅也捅不醒的。美国对新疆事实真相视而不见，充耳不闻，又拿出那些早已被戳穿无数遍的谎言、谣言老调重弹，对中国抹黑攻击。

他认为，美国根本不关心什么人权状况，只是想拿着人权当幌子，不断污蔑、诋毁、打压、遏制中国。

赵立坚也说，美国自身的人权状况就像“皇帝的新衣”，并以克萨斯州的校园枪击案、美国发动的反恐战役，以及种族歧视等问题为例，反问美国对国内严重的侵犯人权问题视而不见，又有什么资格对别国指指点点，横加干涉。

他最后说，中国要求人权高专办对美国存在的人权问题开展调查，并提交报告。