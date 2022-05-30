习近平会见李家超 称中央充分肯定信任

中国国家主席习近平今天（5月30日）下午在钓鱼台国宾馆会见新当选并获中央政府任命的香港新一任行政长官李家超，称李家超爱国爱港立场坚定、敢于担当，中央对他充分肯定和信任。

据中国官媒新华社报道，习近平对李家超当选并被中央政府任命为香港特别行政区第六任行政长官表示祝贺。习近平说，你爱国爱港立场坚定，敢于担当，积极作为，在不同岗位上都履职尽责，为维护国家安全和香港繁荣稳定作出了贡献。中央对你充分肯定，也充分信任。

习近平说，去年以来，在新选举制度下，香港先后举行了选举委员会选举、第七届立法会选举、第六任行政长官选举，都取得成功。实践证明，新选举制度对于落实“爱国者治港”、保障香港市民行使当家作主权利、推动形成社会各阶层各界别齐心协力建设香港的良好局面都发挥了决定性作用。

他还说，这是一套符合“一国两制”方针、符合香港实际、符合香港发展需要的政治制度、民主制度，必须倍加珍惜，长期坚持。

习近平强调，香港回归25年来，尽管经历了许多风雨挑战，但“一国两制”在香港的实践取得举世公认的成功，中央全面准确贯彻“一国两制”方针的决心从没有动摇，更不会改变。

他最后说，香港已实现由乱到治的重大转折，正处在由治及兴的关键时期，相信新一届特别行政区政府施政一定会展现新气象，香港发展一定会谱写新篇章。

中国国务院副总理韩正、全国政协副主席兼港澳办主任夏宝龙等参加了会见。

中国国务院总理李克强今天早前正式向李家超颁发国务院令，任命他为香港第六任行政长官。

李克强说，相信新一届特区政府可广泛团体香港各界人士，巩固及提升香港国际金融、贸易、航运三大中心的地位。