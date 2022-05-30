因部分国家心存忧虑 中国与太平洋岛国未签署全面协议

因为部分国家对协议某些具体内容表达忧虑，10个太平洋岛国未与中国签署全面贸易和安全协议。

综合澳大利亚广播公司（ABC）和彭博社等报道，中国国务委员兼外长王毅出访太平洋，并于今天（30日）与10个太平洋岛国外长在第二次中国—太平洋岛国外长会上，就贸易、警务和网络安全等问题展开讨论。

据报道，中国将提议一项新自由贸易协议以及向该地区派驻一位特使。第二次中国—太平洋岛国外长会由王毅和斐济总理兼外长姆拜尼马拉马共同主持。所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、库克群岛、纽埃和密克罗尼西亚联邦外长计划与会。

斐济总理姆拜尼马拉马在与王毅出席的联合记者会上说，太平洋各岛国团结一致。“在讨论新的区域协议时，我们始终把我们国家之间的共识放在首位。”

斐济上周五（27日）加入了美国倡议的印太经济框架（IPEF），成为首个加入的太平洋岛国。据ABC报道，斐济今天与中国签署了三份经贸协议。

中国驻斐济大使钱波说，中国将在外交部长王毅周六结束对太平洋岛国访问后发布立场文件。

钱波说：“部分太平洋岛国对全面协议部分具体内容表达担忧，但我们一直与各位朋友持续磋商，这也是中国的政策——我们不会强加于人，这种情况从未发生。”

王毅说，中国将持续不附带条件地为太平洋岛国提供援助，“大家都同意致力于推动‘一带一路’合作的高质量发展，共同应对冠病疫情后所面对的挑战，以及合力推进经济复苏。”

王毅表明，对太平洋岛国来说，中国不是新来者，是交往甚久的老朋友。中国与太平洋岛国关系的快速推进并非从天而降。

对于外界质疑中国如此积极支持太平洋岛国，王毅回应说：“我的劝告是不要过于焦虑，也不要过于紧张。”

他说，中国不仅支持南太平洋岛国的发展，也给予非洲、亚洲、南美洲和加勒比海国家支持。“中国和其他发展中国家的发展振兴，将给全世界带来更大的和谐、公义和进步。”

今天的第二次中国—太平洋岛国外长会标志着中国希望在这个一直被澳美主导的地区发挥更大影响力。中国的行动从所罗门群岛开始，双方今年4月签署一项安全合作框架协议，并于周末签署了涉及航空、旅游和商业领域的经贸协议。

此举给澳洲敲响了警钟，促使澳洲外长黄英贤在工党赢得大选几天后就出访斐济，并承诺对太平洋国家的援助不“附带条件”。

这也激发了中美之间的更多竞争。斐济上周五（27日）成为第一个加入美国总统拜登倡议的印太经济框架（IPEF）协议的太平洋岛国，该协议旨在巩固美国在亚洲的领导力。据ABC报道，密克罗尼西亚总统帕努埃洛批评中国在太平洋地区的计划，警告这可能引发新冷战。

王毅周末对美国国务卿布林肯近日的对华政策演讲予以回击，称美国的世界观、中国观以及中美关系观都出现了“严重偏差”。

王毅指出，国与国之间可以进行公平竞争，中美之间也会有竞争，但不应是恶性竞争。他说，中美关系正处在重要的十字路口，美国应做出正确抉择。