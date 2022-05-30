下午察：千夫所指的中国教材插画

中国人民教育出版社（人教社）出版的小学教材插图被网民炮轰，一连数日冲上热搜。随着更多插画与其他出版社被曝出瑕疵，事件从起初的审美之争，迅速上升到外来文化入侵、丑化中国人、色情内容等问题。甚至有网民呼吁国安部介入调查，将涉事插画家绳之以法。

不单纯是审美问题

上周四（5月26日），人教社出版的一套使用近十年的小学数学教材，被指插图中的人物大多侧脸斜视，有嘴巴张开、舌头伸出、眼距宽、眼睛小、眼神呆滞等特点。有网民批评，这些插图整体画风怪异，人物丑陋，像患有唐氏综合症，不符合大众审美，同时摧毁学生审美标准。

说实话，关于审美，真是见仁见智。中国时尚博主、出版人洪晃就发文说，要求审美统一化就是没有审美概念，因为审美是个性化的。她认为，教材配图没什么问题，人物容貌比例不匹配往往是吸引小朋友的。

有网民批评，这些插图整体画风怪异，人物丑陋，像惯有唐氏综合症，不符合大众审美，同时摧毁学生审美标准。（互联网）

被称为“战狼画家”的乌合麒麟则没有为插画的品质辩护，而是解释，出现这样的插图是因为预算少，所以出版社找了一些不那么专业的人来画，是“钱没到位”的问题。

乌合麒麟和洪晃随即被网民围剿，认为他们在为出版社“洗地”。网民不接受这些说法的另一原因，是教材插画的问题已超出审美。随着事件发酵，有更多的问题被曝光。

譬如有网友提到，《人民教育出版社小学二年级数学书下册》的目录部分，有一张男生乘坐编号“N33K”飞机的插图，这一编号疑似为日本飞行中队。其他被挖出的插图问题还包括：出现版图不全的中国地图、倒挂国旗、儿童穿美国星条旗衬衫、印有日本品牌服饰，丝袜、兔耳装饰等。有些网民认为，这是外来文化渗透的表征。

甚至，一些插图还显示小朋友搂胸口、掀裙子等动作，以及女生露底裤、男生插画疑似凸显性器官等，被网民批为低俗涉黄内容。

在描绘“老鹰捉小鸡游戏”的插图中，出现了袭胸和拽裙子的画面。（互联网）

除了人教社的教材外，中国其他出版社的教材插图也曝出问题。有网民5月27日爆料，江苏凤凰少年儿童出版社出版的一绘本中，两个男生双手抱着女生的手臂，伸出舌头舔着。男生一边舔着手臂一边说：“姐姐，你好漂亮，你的汗是什么味道呢？”另一个男生说：“呃，也是咸咸的。”

另有网民昨天称，由陕西新华出版传媒集团与陕西人民教育出版社联合出版的小学二年级语文下册《同步巧讲精练》教辅书中，雷锋做好事的配图，竟然是日军背着老太太。

除了插图，一些教材文案也被指有问题。《星岛日报》今天报道，长江出版社的一本睡前童书内容不当，其中一篇《想不开的兔子们》故事讲述一群兔子因为自己胆小，又对生活感到害怕，居然号召所有兔子们集体跳湖自杀。

江苏一儿童出版社的科学图书昨天被发现竟以两个男生抱着女生手臂舔的插图来解答人体流汗的相关知识。（互联网）

中国教育部发声

值得一提的是，中国教育部官网刚于5月23日印发了《关于教材工作责任追究的指导意见》，其中明确指出：要全面落实教材编写、审核、出版、印制发行、选用使用等各方面主体责任，同时要加大对违法违规行为的查处力度，为高质量教材体系建设提供有力保障。

岂料，没过几天就曝出人教版插画事件。面对舆论压力，中国教育部5月28日公告，责成人教社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材，教育部将组织专家严格把关。

教育部还说，将对全国中小学教材进行排查，重点是教材内容、插图等，确保教材有正确的价值导向，符合大众审美。

人教社回应整改说明称，对问题教材表示深深的歉意，已成立专班负责小学数学教材插图整改，将在9月1日前整改到位，确保秋季学期开始按时使用新教材。

人教社也说，将重新遴选优秀设计团队，对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换，在重新绘制过程中，将专门听取社会各界的意见和建议。

其他涉事出版社也纷纷表示将下架、审查问题教材。

网民批评，人教版教材的一些插图，可以凸显男性生殖器官。（互联网）

教材插画为何出问题？

业内人士说，出版一本图书要经过三审三校的严格流程，此后，还要在校对部门经历三次校对，最终才能出版。在如此严苛的审查下，中国教育部下属的人教社教材插画，为何会翻车？

负责人教社涉事插图的是北京吴勇设计工作室。据《北京青年报》报道，吴勇设计工作室是个没有注册登记的三无公司。

绘画者吴勇毕业于清华大学美术学院，有网民挖出吴勇的大学老师吕敬人是编写教材的艺术总顾问，而吕敬人的老师是日本教授杉浦康平。人教版教材封面设计师吕旻是吕敬人的儿子，教材另一个设计者郑文娟既是出版社的编辑，也是吴勇工作室的员工。这四人的关系已经涵盖了设计、顾问、出版、大方向，以及审核。分析认为，教材插图能轻易过审，可能就是这一层人物关系。

此外，汕头大学一篇以“人教社小学数学教材插画”为研究对象的硕士论文曝光，指导老师为吴勇——正是该教材插画负责单位吴勇设计工作室的创始人。这篇论文里对插画不吝赞美，再对比今日近乎全网声讨的架势，形成强烈的反差。

除了吴勇设计工作室，人教社似乎也有问题。中国“童话大王”郑渊洁针对此事回应说，不止插画和课本有改进空间，人教版教材有某主编夹带私货将自己的文章塞进语文课本，没有底线，吃相难看。

负责人教社涉事插图的是北京吴勇设计工作室，绘画者吴勇毕业于清华大学美术学院。（互联网）

因此，有微信公众号“木蹊说”宣称：“毒教材最大问题不是外部渗透，而是内部腐败。”

观察者网微信号今天刊登了一篇2018年的学术文章，或许能解释为何由政府买单的这些教材插画会出问题。题为《政府购买公共服务的责任风险与问责模式》的文章认为，政府购买公共服务并不像很多人设想的那么完美，实际上，它不仅没有降低，反而可能增加公共服务提供的责任风险。

作者认为，政府购买公共服务带来三个新的责任风险：一是市场失灵风险，公共服务市场通常缺乏足够多的能提供服务的企业,难以形成有效竞争，甚至经常出现“赢者通吃”的垄断现象；二是委托代理风险，由于信息不对称，政府很难百分百确定最优质的企业代理人，企业也很可能掩盖对自己不利，政府不一定能发现其中猫腻；三是行政自由裁量权滥用风险，一方面，有官员借助非政府组织逃脱法律约束、过度购买换取贿赂、推卸决策失误的责任，另一方面，那些企业也会忽视公平正义原则，对民众隐瞒、封闭关键信息。

为何现在才被讨论？

人教社引发争议的插画来自小学数学教材，于2012年或2013年审定的版本。也就是说，这个教材沿用了近十年。因此，另一个疑点是，为何插画问题今天才被重视讨论？

微信公众号“闲时花开”解释称，早在人教版教材面世不久后的2014年，就有负责的老师，不断给教材编委会写信投诉，反映教材中的插画让老师和孩子看了很不舒服，但没有得到相关部门的重视。

早在人教版教材面世不久后的2014年，就有老师投诉，反映教材中的插画让老师和孩子看了很不舒服。（互联网）

荔枝新闻报道称，人教版数学教材插图也并非孤例，类似因为美学风格而产生的争议，在近些年已经发生好几起了。

据悉，在人教版出现问题之前，网络曝光过多种在市面流通的“有毒绘本”，包括宣扬自杀、参加小熊生日的小鸡变成了餐桌上一道菜、以及猫爸爸车轮底下是被碾压的老鼠等绘本。

据荔枝新闻分析，问题在今天被广泛关注，是因为人们的审美焦虑在今天更加显著，人们对社会中的文化意象提出了更高的要求，赋予了越来越鲜明的教化意义。

另一种解释，或是问题没有得到足够的重视，没有上热搜引起公愤，因此始终没有掀起舆论的惊涛骇浪，逼迫官方回应。

有分析认为，教材内容上，任何明指或暗示，都对孩子的学习成长起到潜移默化的作用，很可能影响他们一生，因此有必要谨慎，尤其是涉及男女关系与性指涉的内容。

网民的一些批评虽然上纲上线，但教材失守，确实是不容忽视的问题。