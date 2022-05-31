李克强促李家超努力破解民生难点痛点

中国国务院总理李克强昨天（30日）会见香港候任特首李家超时说，敦促李家超继续防控好疫情，改善民生，努力破解民生难点痛点。

据香港《星岛日报》报道，李克强昨天在南海紫光阁会见李家超时说，北京中央政府和中国大陆始终是香港战胜各种困难和风险挑战的坚强后盾，他表示相信并期待新一届特别行政区政府广泛团结香港各界人士，积极回应社会关切，不断提升治理效能。

李克强敦促李家超充分发挥香港传统优势，提高综合竞争力，巩固提升国际金融、航运、贸易三大中心地位，加快打造国际创新科技中心；继续防控好疫情，改善民生，着力解决与市民大众切身利益相关的突出问题，努力破解民生难点痛点，让香港市民过上更加幸福美好的生活。

李克强昨天颁发任命李家超为香港特区第六任行政长官的国务院第754号令。国务院副总理韩正出席并主持颁发国务院令仪式。

李克强首先祝贺李家超当选并获任命，称中央政府将一如既往全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，落实中央对特区全面管治权，坚定落实“爱国者治港”，全力支持行政长官和特别行政区政府依法施政、发展经济、改善民生，结合国家所需、发挥香港所长，全力推动香港更好融入国家发展大局，保持香港长期繁荣稳定。

李家超则感谢中央政府的任命，并强调将不负中央政府的信任和香港市民的期望，按照《基本法》全面准确落实“一国两制”方针，全力以赴为香港谋发展、为市民谋幸福，建设长期繁荣稳定的香港。国务委员肖捷、国务院港澳办主任夏宝龙参加会见。

中国国家主席习近平昨天会见李家超时表示，中国中央政府肯定李家超敢于担当，对他充分信任。