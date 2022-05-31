王毅回应为何积极帮助南太岛国：中国永远同发展中国家站在一起

针对中国为何如此积极地支持和帮助南太岛国的疑问，中国国务委员兼外交部长王毅昨天（30日）说，中国是一个发展中大国，也是一个负责任大国。中国永远同发展中国家站在一起，同中小国家站在一起。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅在斐济主持第二次中国—太平洋岛国外长会后向记者表示，愿明确告诉大家，中国不仅帮助支持南太岛国，也帮助支持非洲、亚洲、拉丁美洲等广大发展中国家。

王毅说，中国不仅今天如此，过去也是如此。早在上世纪60年代，中国就勒紧裤腰带，为非洲兄弟修建铁路。这是因为，中国永远同发展中国家站在一起，同中小国家站在一起。

王毅还奉劝一些人不必过分焦虑、过于紧张，因为中国和发展中国家实现共同发展和繁荣，将会使这个世界更加公平、更加和谐、更加稳定。

据路透社、法新社等外媒此前披露，北京向10个太平洋岛国发送一份公报草案和五年行动计划，寻求达成一项涵盖警务、安全、贸易、海事和数字通信合作的区域性协议，引发美国、澳大利亚、新西兰等国关注。

不过，王毅昨天在斐济与南太岛国外长举行会晤，最终并未签署安全协议。

王毅在会后表示，同与会国家就疫后经济复苏、成立新的农业及灾害应对中心等部分领域达成共识，在其他领域将继续深入讨论，以形成更多共识。

王毅昨天会见斐济总统卡托尼韦雷时还强调，中国的发展振兴是发展中国家的共同成就，是世界和平力量的增强，意味着中国将具有更多资源，更加有力地在国际舞台维护发展中国家的正当权益。

