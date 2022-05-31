英国“高潜力人才”签证 港三所高校毕业生符合申请资格

英国推出新的“高潜力人才”签证（High Potential Individual Visa）计划，香港三所高校的毕业生符合申请资格。

据星岛日报报道，这一签证计划旨在吸引全球顶尖大学的毕业生赴英发展，周一（30日）起接受申请。申请人须于最近五年在指定的名校毕业，香港中文大学、香港大学和香港科技大学的毕业生，符合资格申请。

英国政府称，此项签证将吸引处于职业生涯早期的“最优秀的人”。上榜学校过去五年内的毕业生都可以申请，不论出生地点，也毋须雇主担保。学士及硕士毕业生可获有效两年的工作签证，博士则是三年，之后如果符合特定条件，可转做其他长期工作签证。

英国政府根据国际三个主要大学排名榜划定合格大学，即泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、世界大学学术排名（由上海一咨询机构编制）。只要在申请人毕业当年，其就读大学在三个排行榜中的至少两个，登上前50名，即符合此签证资格。英国内政部每年都会公布符合要求的大学名单。

英国每日电讯报称，此签证计划不设人数上限，实际批出数目取决于需求。根据英政府的规定，成功申请到“高潜力人才”签证，可以从事大多数工作、寻找工作、自雇创业、与合资格的伴侣和孩子在英国生活、从事志愿工作等。

