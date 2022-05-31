中国教育部等联合倡议：反对导师在学生独立论文项目和研究中“挂名”

中国科协、教育部、科技部等八部门昨天（30日）联合发出倡议，倡导破除“圈子”文化，反对导师在学生独立开展的论文、项目和研究中“挂名”。

根据新京报报道，上述八部门在2022年全国科技工作者日主场活动上发出的倡议共包括关心青年科技人才所思所想、大力弘扬科学家精神、激励青年人才脱颖而出、营造良好创新生态、强化组织建设和平台支撑、拓宽国际视野六方面内容。

倡议提出，完善优秀青年科技人才全链条培养体系。加大国家重大人才计划、科技项目、科研基金对青年科技人才的支持力度，进一步增加青年人才托举工程资助数量。加强部委联动，实施表彰奖励提升计划，鼓励社会力量设立青年科技人才奖项。

倡议倡导破除“圈子”文化，反对导师在学生独立开展的论文、项目和研究中“挂名”。倡导用人单位完善以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价机制，杜绝简单以论文数量、人才“帽子”、科技奖励和项目承担经历为决定性依据的评价。落实科研人员减负专项行动，破除“官本位”传统思维，改变“填表式”管理模式，解决评估检查多、会议多、报销难等问题，让青年科技人才把主要精力投入科技创新和研发活动。

倡议还呼吁各级学会主动吸纳青年会员，支持优秀青年科技人才在学会任职。加强对新型研发机构、创新联合体、企业研发中心、科技型中小企业等科技组织中青年科技人才的联系服务和工作覆盖。强化青年科学家学术沙龙、博士生学术年会等青年学术交流品牌，切实提高青年科技人才在各类学术交流中的参会和发言比例。