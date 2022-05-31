孙春兰检查高考准备工作 强调科学精准防控应考尽考

中共中央政治局委员、中国国务院副总理孙春兰昨天到北京市和教育部教育考试院检查高考准备工作时指出，要科学精准落实各项防疫措施，要分类做好涉疫考生的考试组织工作，严格执行全国统一防控政策，切实做到应考尽考。

根据新华社报道，孙春兰说，今年全国高考报名人数创历史新高，共1193万人，设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。这是中共二十大前全国最大规模的有组织集体性活动，目前全国疫情防控形势持续向好，为做好高考组织工作创造了条件。各级党委和政府要深入贯彻中共总书记习近平重要指示精神，落实中共中央、国务院决策部署，抓实抓细高考组织和防疫各项措施，用心用情做好考生服务保障工作，确保高考安全平稳有序，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

孙春兰强调，这两年组考防疫探索了行之有效的经验做法，关键是科学精准落实各项措施，扎实做好考生和考务人员的健康监测、核酸检测，配齐配足防疫人员和物资，针对可能出现的情况制定应急预案，确保考生和考务人员安全健康。要分类做好涉疫考生的考试组织工作，严格执行全国统一防控政策，切实做到应考尽考。这届考生居家备考时间较长，学习负担和心理压力较大，一定要创造条件让考生考前返校得到老师的指导，帮助他们把身心调整到最佳状态。各项服务保障要到位，做好交通出行、食宿卫生、防暑降温等工作，加强心理疏导和人文关怀，为考生特别是残疾等困难考生提供便利，让广大考生感受到党和政府的关怀。

孙春兰指出，公平公正和安全是高考工作的生命线。要做好试卷运送、保管的安全保卫工作，加强考试环境综合治理，强化人防、物防和技防措施，持续开展打击作弊专项行动，保持对涉考犯罪活动的高压态势。要强化后续阅卷、志愿填报、招生录取等各环节管理，严肃招生纪律，严格执行国家招生政策和招生计划，确保公平公正，让考生、家长和社会放心。

中国2022年高考全国统考除上海外，其他省份即将于6月7日、6月8日举行。上海受疫情影响延期至7月7日至9日举行。