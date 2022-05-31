美媒：中美防长拟香格里拉对话会期间进行面谈

知情人士透露，在台海局势日趋紧张的情况下，中国大陆和美国正努力敲定两国防长于6月在新加坡香格里拉对话会期间举行面对面会谈。

据美国《华尔街日报》报道，第19届香格里拉对话会（Shangri-La Dialogue）将于6月10日至12日在新加坡举行。美国国防部长奥斯汀曾说将赴新加坡出席，中国方面则尚未宣布国防部长魏凤和是否出席对话会，但知情人士说，魏凤和计划赴新与会。

报道称，国防部长和其他官员经常在香格里拉对话会前或会议期间私下进行会面。在台海紧张局势加剧之际，奥斯汀与魏凤和的会面将别具意义。

魏凤和于2018年3月出任中国国务委员兼国防部长，隔年6月在香格里拉对话会期间与时任美国代理防长沙纳汉（Patrick Shanahan）举行会谈。过去两年因爆发冠病大流行，这场由国际战略研究所（IISS）主办的会议被迫取消。

知情人士说，目前尚未确定奥斯汀和魏凤和是否将当面进行接触，计划仍可能生变。中国国防部没有立即回应评论请求，美国五角大楼的一位新闻官员说，目前没有关于会晤的信息。

不过，奥斯汀本月初在联邦参议员拨款委员会说，他期待能在新加坡与魏凤和会面，希望两人的当面接触将有助于区域和平稳定，“我们都了解对话和维持管道通畅的重要性”。

两人首次进行通话是在今年4月。根据美国五角大楼记述，两人通话时讨论了美中防务关系、区域安全问题和俄罗斯入侵乌克兰的问题；但在中国国防部发布的新闻稿中，魏凤和当时警告奥斯汀，“台湾问题若处理不好，就会对两国关系造成颠覆性影响。中国军队将坚决维护国家主权安全和领土完整”。

自美国总统拜登上周在日本称愿军事介入保卫台湾后，中美两国紧张的关系升温。中国大陆官方近期不断警告美国若持续打“台湾牌”将把局势带到更危险境地，还派遣军机在台周边空域巡逻以示警告。

中美防长上次面对面接触是在2019年11月，当时魏凤和与时任美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）在泰国曼谷进行会面。

报道提到，香格里拉会谈会一向来都会被中美军事官员用作缓和紧张气氛的场所。2018年，魏凤和借这项亚洲安全峰会与时任美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）会面，并邀请他到访北京。马蒂斯数周后赴北京会见魏凤和及中国国家主席习近平，中国国防部形容此访取得积极的、建设性的成果。

另据日本共同社报道，美国防长奥斯汀、韩国防长李钟燮和日本防长岸信夫将会在对话会期间进行三边会谈，针对朝鲜近期的挑衅包括发射弹道导弹等问题进行讨论，深化合作。