谭耀宗预计港新选举制度至少持续10年

中国国家主席习近平昨天在北京接见候任行政长官李家超时说，新选举制度是一套符合“一国两制”方针、符合香港实际、符合香港发展需要的政治制度、民主制度，必须倍加珍惜及长期支持。中国人大常委谭耀宗对此表示，习近平的话反映，新（选举）制度不应轻易修改，按一般人理解，相信不是短暂时期，至少不是一至两届，认为起码是10年。

根据《星岛日报》报道，对于习近平赞扬李家超爱国爱港立场坚定，敢于担当、对维护国家安全及香港的繁荣稳定作出贡献等评价，谭耀宗说，习近平赞扬及充分肯定李家超，显示中央的信心，相信日后李家超提出的建议，中央都会认真考虑，将对香港有利。

习近平昨天（5月30日）接见即将出任香港第六任特首的李家超。他对李家超说：“你爱国爱港立场坚定，敢于担当，积极作为，在不同岗位上都履职尽责，为维护国家安全和香港繁荣稳定作出了贡献。中央对你充分肯定，也充分信任。”

习近平还指出，实践证明，新选举制度对于落实“爱国者治港”、保障香港市民行使当家作主权利、推动形成社会各阶层各界别齐心协力建设香港的良好局面，都发挥了决定性作用。这是一套符合“一国两制”方针、符合香港实际和发展需要的政治制度、民主制度，必须倍加珍惜，长期坚持。