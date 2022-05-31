原中国国家市场监督管理总局局长张工上周六宣布出任中共天津市委副书记后，今天被任命为天津市副市长和代理市长。

根据“天津人大”微信公众号发布的消息，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条规定，天津市第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过：任命张工为天津市副市长和天津市代理市长。免去董家禄天津市副市长、公安局局长职务。

公开资料显示，现年61岁的张工是北京市人，1992年4月加入中国共产党，1983年8月参加工作，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。

张工长期在北京市工作，曾任北京电器研究所所长，北京变压器厂厂长，北京机电工业控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京市经委副主任，北京市发改委主任、党组书记等职。

2012年9月，张工升任北京市副市长，2015年4月跻身北京市委常委。

2018年10月，张工调任中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记。2020年7月起，他担任国家市场监督管理总局党组书记，同年8月起同时担任局长。张工也是第十九届中央候补委员。

《天津日报》上周六公布，张工出任中共天津市委委员、常委、副书记。此番赴天津任职是张工首次跨市履新。

今年4月27日，原中共天津市委副书记、市长廖国勋因突发疾病经抢救无效离世，享年59岁，使得天津市长一职空缺至今。