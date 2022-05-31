日媒：中国清零政策致日本家用电器供不应求

受中国清零政策影响，全球半导体供应链紧缩，导致日本各地的家用电器供不应求，一些日本消费者需要等上数月时间才能买到洗衣机、冷气机等家用电器。

据《日经亚洲评论》报道，在全球供应链中断的影响下，日本洗衣机的供应出现严重短缺的情况。一个日本零售商网站显示，在商品栏目列出的40台滚筒式洗衣机中，70％出现缺货情况。一些品牌包括日立和夏普的洗衣机计划在8月或之后才能发货。

自4月底以来，日立已经暂停了一些洗衣机型号的销售。这家公司称，由于中国方面延迟交付零部件，日本工厂的生产线受到阻扰。同时，由于中国一家生产零部件的客户工厂停产，日本松下公司自4月中旬起也暂停了位于日本东部静冈县工厂的部分洗衣机生产线。

报道分析认为，在严格的疫情封控措施下，中国零部件供应商停工停产，加上物流延误，都造成了日本生产商难以采购中国的零部件，中国方面也难以准时交付所需零部件，进而导致日本一些工厂的生产线受到影响。

中国严格的管控措施还冲击了日本其他家用电器的供应，包括冷气机、电饭煲、按摩椅等，一些商品型号也已停止接受新订单。零部件的延迟交付不仅让生产商无法推出新型号，还导致这些家用电器公司无法生产足够数量的产品交付零售商，进而加剧供不应求的问题。

其中报道称，冷气机的供应短缺问题在正处于夏季的日本显得尤其明显。一名零售商员工说，尤其是在冷气机需求会增加的这一时刻，冷气机供应不稳定是一个相当令人担忧的问题。在日本购物网站上，一些冷气机机型需要到9月初才能对外发货，意味着这些制造商将错过整个夏天。

另外，中国上海等城市的严格封控措施也冲击日本汽车制造商的全球生产线。数据显示，八家日本汽车制造商4月份的全球产量同比下降了21％。丰田、日产、本田、三菱、铃木、马自达、斯巴鲁和大发这八家汽车制造商中，七家的全球汽车产量均出现下滑，其中本田的同比降幅最大，高达54％。

虽然上海官方周日（5月29日）宣布从6月1日起取消企业复工复产审批制，逐步推进复工复产，但报道称，只要中国官方坚持清零防疫方针，供应中断的情况可能会继续。

日本研究公司Teikoku Databank一项研究显示，48％的日本公司表示中国的封锁将产生 “负面影响”。熟悉中国制造业的日本研究所高级研究员三浦裕司说，只要中国政府坚持清零政策，供应链就没有正常化的前景。