王毅吁摒弃冷战思维：中美关系不能再恶化下去

中国国务委员兼外长王毅今天说，中美关系不能再恶化下去了，必须做出正确抉择：要端正战略认知，摒弃冷战思维；要巩固政治基础，妥善管控分歧；要跳出竞争逻辑，增进交流合作。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅在“基辛格与中美关系”研讨会上发表视频致辞时说，半个世纪前，时任中国国家主席毛泽东、总理周恩来和美国总统尼克松、美国国务卿基辛格博士等中美老一辈领导人，以非凡的远见卓识、政治勇气和外交智慧，打破了两国隔绝对抗坚冰，实现了震撼世界的“跨越太平洋的握手”，翻开了中美关系新的篇章。50多年来，基辛格博士近百次访华，推动历届美国政府奉行积极对华政策，致力于中美关系发展成为博士外交生涯中最华丽的篇章之一。



王毅说，建设一个互联互通、多元包容、安全共享的世界，是中美两国必须承担的责任义务。能否处理好彼此关系，是中美双方必须回答好的世纪之问。鼓吹中美“接触失败”，渲染“对话无用”，声称“合作共赢”只是政治口号，这些论调既不尊重历史，也不符合事实。



王毅指出，中美关系正在遭遇越来越多的挑战，中美关系的历史叙事被人为歪曲，发展方向面临被进一步引向歧途的危险。如果美国在台湾问题上不断开倒车，将从根本上破坏台海和平，最终必将殃及自身。中美关系不能再恶化下去了，必须做出正确抉择：要端正战略认知，摒弃冷战思维；要巩固政治基础，妥善管控分歧；要跳出竞争逻辑，增进交流合作。

王毅说，当前中美关系的氛围很不正常，美方的极度焦虑完全没有必要。中国压倒一切的任务是集中力量发展自己，满足人民对美好生活的向往。美国如果一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

王毅引述基辛格曾说，要有“外交哲学”，而不是仅仅把外交当成“行政事务”，指出身处动荡变革的时代，人类需要和平共处、合作共赢的外交新哲学。希望美国有识之士不再犹豫，行动起来，不断为中美关系注入正能量；期待中美各界人士不再沉默，积极发声，为两国人民带来新希望。

“基辛格与中美关系”研讨会由中国人民外交学会在美国前国务卿基辛格99岁生日之际以线上方式举办。会议回顾了基辛格为推动中美关系发展所作积极努力，并就中美关系问题进行研讨。