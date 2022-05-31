上海要求明起不得限制居民出入员工上下班

中国上海市冠病疫情持续放缓，上海官方宣布从明天（6月1日）起，全市将进入第三阶段，全面恢复全市正常生产生活秩序，要求任何单位和个人不得限制居村民出门回家、复工复产员工上班下班。

据“上海发布”微信公众号今天发布的消息，上海市副市长宗明今天在疫情防控新闻发布会上说，日前全市单日新增本土阳性感染者人数降至两位数，封控区总人数降至20万以下，防范区总人数达到2200万以上，疫情得到有效控制，防控形势持续向好。

他宣布，根据上海市持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序总体方案的安排，6月1日起，全市将进入第三阶段，即全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。

宗明介绍，关于社会面管控，实行常态化分级分类管理。若报告新增阳性感染者，按照风险区域划分有关标准，划定疫情中高风险地区；住宅小区恢复出入，除中高风险地区和封控区、管控区外，各区、各街镇及各居村委、业委会、物业公司等，不得以任何理由限制居住本社区的居村民出入。

复工复产复学方面，6月1日起，在做好防疫管理的前提下，加快企业、园区、楼宇等全面复工复产；无疫情风险区域内企业与小区间正常通行，有疫情风险的企业继续按照相关规定进行居家办公或点对点通行；分阶段复学复课，优先安排高三、高二、初三年级学生复学。中小学其他各年级继续开展线上教学至本学期末。幼儿园、托儿所、托育机构等不安排幼儿返园；另外，政务服务窗口有序开放，党政机关、事业单位除居住在中高风险地区和封控区、管控区人员外，正常返岗上班。

市民政局副局长曾群说，除中高风险地区和封控区、管控区外，上海市住宅小区恢复出入，全市统一要求任何单位和个人不得以任何理由限制居住本社区的居村民出门回家、复工复产员工上班下班。

在交通组织，市域交通方面，上海市内地面公交、轨道交通全网明起恢复基本运行；终止施行机动车电子通行证制度，巡游出租车、网约车恢复正常运行。除中高风险地区和封控区、管控区外，私家车和单位用车正常出行，对驾驶机动车出入市域道口的，继续执行核酸阴性证明查验等措施。

对外交通方面，6月1日起，基本恢复铁路正常运行和旅客进出站。择期在陆路离沪、入沪通道解除现有防疫管控措施；道路省际客运采取“一线一方案”，协商恢复；水路省际客运视情恢复；航空逐步恢复国内航班执飞上海市，调整相关航司执飞上海市航班的客座率。

购物中心、超市卖场、便利店、药店等商业网点有序恢复线下营业，客流总量不超过最大承载量的75%，鼓励有条件的企业开展线上预约，农贸市场有序恢复；沐浴、美容服务采取预约、限流等方式恢复经营；邮政快递有序恢复处理中心和营业网点，逐步全面恢复个人寄递服务；家政、家电维修服务逐步恢复经营。

各类文旅、体育场所有序恢复，室外类型的A级旅游景区逐步有序开放，落实“错峰、预约、限流”等措施，客流总量不超过景区最大承载量的75%；各类影剧院、文博场所、健身房等密闭场所暂缓开放；公园实行限流、错峰有序开放。

宗明说，之前已在奉贤、金山、崇明三个区，开展恢复正常生产生活秩序的压力测试。下一步，上海将在严守不出现规模性反弹底线、确保风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。

上海市卫健委今天通报，上海市昨天新增九起本土确诊病例和22名本土无症状感染者，其中七起确诊病例在闭环隔离管控中发现，两起确诊病例为无症状感染者转归确诊病例，22名本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。