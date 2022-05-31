中国国航筹划取得山航集团控制权

中国国际航空股份有限公司昨天发布公告称，公司正在筹划取得山东航空集团有限公司的控制权，并进而取得山东航空股份有限公司的控制权。

根据澎湃新闻报道，该事项目前处于商议阶段，公司与交易对方尚未就该事项签署任何交易协议，该事项的具体方案目前尚在筹划中，因此该事项尚存在重大不确定性，公司将视后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

山东航空股份有限公司是山航集团公司的核心单元业务，主营国际、国内航空客货运输业务。而山东航空股份有限公司是山航的运营主体公司。

截至上述公告披露日，中国国航持有山航集团49.4%的股权，山航集团为中国国航的联营企业，中国国航及山航集团分别持有山东航空22.8%及42%的股份。

山东航空昨晚发布股票交易异常波动公告称，股票连续三个交易日(26日、27日和30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。此外，因上述鉴于上述事项可能涉及公司控制权变更，且处于洽谈阶段尚存在不确定性，公司股票自今天开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。

去年年末，持续亏损下的山东航空已资不抵债。由于山东航空2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。

据山东航空去年年报显示，去年营收125.15亿元（人民币，下同，约25.7亿新元），同比增长18.8%，归母净亏损18.14亿元，同比减亏约5.7亿元。归属于上市公司股东的净资产为-9.18亿元，2020年末为25.7亿元，同比下降135.7%。资产负债率达到102.81%，比上年同期的88.53%上升14.28个百分点。

今年4月7日，在回复深交所的问询函中，对于未来拟采取的提高偿债能力的应对措施方面，山东航空称2020年以来，受疫情持续影响，为保障公司现金流顺畅，公司陆续增加银行贷款以保障生产运营，贷款期限以3年期为主。2021年12月31日公司货币资金余额为38.11亿元，年内无还款压力。考虑到疫情的不确定性会对公司未来营运收入产生影响，从而导致未来年度可能产生的偿债压力，公司将积极做好预案，提前调整债务期限结构，持续拓展融资渠道，进一步扩大银行授信，以提高公司偿债能力。

据中国国航一季报显示，国航营收129.18亿元，同比下降11.41%；归母净利润方面，一季度亏损同比进一步扩大，国航亏损89亿元，亏损同比增长43.36%。

山东航空一季度营收20.33亿元，同比下降18.56%。归母净利润为-13.32亿元，亏损同比扩大59.48%。

截至昨天收盘，航空股几乎全线飘红，其中中国国航涨1.56%，报9.75元，年初至今涨6.79%。*ST山航B报2.7元，涨5.06%，年初至今跌34.15%。