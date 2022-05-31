中国国务院发布稳经济一揽子33条政策

中国国务院今日（31日）发布稳经济一揽子33条政策，其中提到科学合理把握IPO和再融资常态化、出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”。政策发布后，A股港股应声走高。

据证券时报报道，中国国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。A股午后拉升，三大股指日内均超1%，此前创业板指一度跌超1%。此外，恒指、恒生科技指数也大幅走高。

文件提出，要科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化。支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。督促指导银行间债券市场和交易所债券市场各基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免。

财政政策方面，文件提出加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，明确两个时间节点。要求加快今年已下达的3.45万亿元（人民币，下同，7098.49亿新元）专项债券发行使用进度，在6月底前基本发行完毕，并力争在8月底前基本使用完毕。

货币政策方面，文件提出加大普惠小微贷款支持力度。继续新增支农支小再贷款额度。将普惠小微贷款支持工具的资金支持比例由1%提高至2%，即由人民银行按相关地方法人银行普惠小微贷款余额增量（包括通过延期还本付息形成的普惠小微贷款）的2%提供资金支持。指导金融机构和大型企业支持中小微企业应收账款质押等融资，抓紧修订制度将商业汇票承兑期限由一年缩短至六个月，并加大再贴现支持力度，以供应链融资和银企合作支持大中小企业融通发展等。

在平台经济方面，文件提出，促进平台经济规范健康发展。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。充分发挥平台经济的稳就业作用，稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期，以平台企业发展带动中小微企业纾困。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。

稳岗就业方面，文件提出，优化失业保险稳岗返还政策，进一步提高返还比例，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。拓宽失业保险留工补助受益范围，由中小微企业扩大至受疫情严重影响暂时无法正常生产经营的所有参保企业。企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1500元的标准，发放一次性扩岗补助，具体补助标准由各省份确定，与一次性吸纳就业补贴不重复享受，政策执行期限至今年底。

文件还提出，优化企业复工达产政策。疫情中高风险地区要建立完善运行保障企业、防疫物资生产企业、连续生产运行企业、产业链供应链重点企业、重点外贸外资企业等经验做法，细化实化服务“白名单”企业措施，推动部省联动和区域互认，协同推动产业链供应链企业复工达产。积极引导各地区落实属地责任，在发生疫情时鼓励具备条件的企业进行闭环生产，保障其稳定生产，原则上不要求停产；企业所在地政府要做好疫情防控指导，加强企业员工返岗、物流保障、上下游衔接等方面服务，尽量减少疫情对企业正常生产经营的影响。

文件还提出，抓紧推动实施一批能源项目、加大对物流枢纽和物流企业的支持力度、增加民航应急贷款额度1500亿元，支持航空业发行2000亿元债券、加快推进一批论证成熟的水利工程项目、研究今年内对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策。

中国国务院办公厅还就地方省份稳增长稳市场主体保就业情况开展专项督查。目前12个督察组已同步进驻辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、陕西。