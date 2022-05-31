苏贞昌宣布明起入境旅客实施唾液检测

台湾行政院长苏贞昌今天（31日）宣布，从明天起（6月1日）入境旅客只须进行唾液检测就可离开机场，无需再等待核酸检测结果。

据台湾《自由时报》报道，苏贞昌今天前往桃园机场视察边境防疫并慰勉防疫工作人员，他在受访时被问及台湾旅游松绑及“3+4”隔离方式何时解禁、中央边境若放宽，目前医疗量能是否充足等问题。

苏贞昌说，从1月11日到今天，机场防疫人员分三班，夜以继日已对14万人进行核酸检测，非常辛苦，因此今天特别对机场防疫工作人员表示肯定、感谢，同时因从明天起开始新阶段，需要了解机场准备情况。

他宣布，从明天起，入境旅客只须进行唾液检测就可离开机场，不用再等待核酸检测结果。他也感谢所有台湾同胞配合中央流行疫情指挥中心规范，以及全体防疫工作人员的努力，一阶段一阶段地进入正常生活的最后关键阶段。

针对美国联邦参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）时隔约一年再访台，苏贞昌说，达克沃丝在台湾防疫和经贸各方面，一直给台湾最大的支持，下午与她会面时，就各方面深入交谈，进一步促进台美双方合作。

另外，针对台湾空军一架AT-3教练机今天早上进行训练时发生意外，苏贞昌说，学官徐大钧少尉失事意外，感到非常地痛惜不捨，国防部会立即查明相关原因，并给家属最大帮助。