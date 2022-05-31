基辛格：中美须开展对话理解对方核心利益

美国前国务卿基辛格今天（31日）说，中美双方应努力开展对话，理解对方核心利益，以尊重对方关切的方式开展行动。

据澎湃新闻报道，“基辛格与中美关系研讨会”今天以线上方式举行，基辛格视频连线出席并致辞。

他说，中美关系在过去几十年中都沿着建设性的方向发展，但当前中美两国在许多领域都面临紧张的关系，但这样的紧张关系掩盖不了中美关系的实质。

基辛格说，如今我们生活在一个科技发展的时代，这其实也从侧面提升了制造冲突的能力。对于大国，尤其是拥有高科技水平的大国来说，单一事件就可能导致国家乃至世界层面的破坏。所以，中美两国领导人在当前需要承担特殊责任和义务来寻求共存的哲学与原则。

他警告道，对抗可能导致冲突甚至是直接的军事行动，这点必须被避免。中美两国需要合作建设更好的世界。因此，双方都需要努力开展对话，理解对方的核心利益，以尊重对方关切的方式采取行动。

基辛格以台湾问题举例称，就好像中美两国老一辈领导人50年前那样，美国承认一个中国原则，中国理解美国对于一中原则如何贯彻的关切。这种逻辑仍然应被纳入中美关系的框架之中。

本次活动由中国人民外交学会主办，中国国务委员兼外交部长王毅等中美两国各界人士、智库、商会和友好机构等以视频方式出席会议。