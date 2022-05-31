上海明起逐步恢复室外A级景区 旅行社实施跨省“熔断”机制

上海明天起先行逐步有序开放室外类型的A级旅游景区。同时，旅行社严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。

根据澎湃新闻报道，上海市文旅局今天发布《上海市文旅场所严而有序恢复开放工作指引》（试行），以及《上海市A级旅游景区新冠肺炎疫情防控工作指南（2022年第一版）》。上海市文旅局近期支持奉贤、金山、崇明三个区，先行先试恢复开放8家室外类型的A级旅游景区，对今正式公布的最新版景区疫情防控指南进行了实战检验和压力测试，目前总体平稳有序，为全市文旅场所面上恢复开放提供了经验和信心。

上海从明天起将有序开放“主要旅游资源位于室外或50%以上旅游项目位于室外”的A级旅游景区。目前，全市共有A级旅游景区134家，其中室外类型的为89家。

根据上海全面恢复正常生产生活秩序的总体安排，在条件具备的情况下,第一时间恢复开放其他各类密闭式文旅场所。力争在6月中下旬之后全面恢复。

同时，按照国家有关规定，当全市处于低风险地区时，同步恢复开放跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。



上海市文旅局将根据恢复开放时序，同步推出文旅13个行业最新版的疫情防控指南，并依据防控要求，动态更新完善。严格落实“预约、错峰、限流”管理，实行实名制购票预约，引导分时段，做好客流的实时监测预警和现场分流疏导，目前率先恢复开放的A级旅游景区游客接待量不超过最大承载量的75%。

此外，还将实行场所码、随申码、行程卡、核酸检测信息（“四码”）必检管理，入园游客须规范佩戴口罩，自觉接受体温检测，提供72小时内核酸检测阴性证明，主动扫描“场所码”进行安全核验。



值得一提的是，《指引》指出，旅行社和在线旅游场所，应按照文化和旅游部统一要求，严格执行旅行社及在线旅游场所不得经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停旅行社及在线旅游场所经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

上海市文旅局透露，主动适应预约出游、错峰出行的新风尚，上海市文旅局近期已全方位升级上海文旅线上服务总入口——“乐游上海”微信公众号，推出“一口预约”“一码畅游”“一键速递”等特色服务措施。旅客可通过手机进入“乐游上海”服务专栏，点击“一码畅游——场馆预约”，目前恢复开放的旅游景区均可实现在线的“一口预约”。完成预约后，将生成基于“随身码-文旅”形成的“预约码”，目前与场所码、行程卡、核酸检测情况等已经打通，线下入园时只需扫描“场所码”，可以关联预约信息，实现“一码畅游”。

