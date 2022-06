台外交部：中使馆要求以媒撤稿贻笑国际

对于以色列媒体称被中华人民共和国驻以使馆要求撤下专访台外长吴钊燮的稿件一事,台湾外交部称,北京的这种霸道行径贻笑国际,只会得到反效果。

综合联合新闻网与自由时报网报道,台外交部发言人欧江安今天(31日)在例行记者会上说,很遗憾看到报道刊出后,遭到中国大陆外交官的打压,这种行为不尊重以色列的自由民主媒体、不尊重以色列政府。

欧江安说,北京必须了解,打压、威胁只会得到反效果,相关霸道行径只是有损国格、贻笑国际,引起人民更大的反感与厌恶。

欧江安说,台以虽然没有邦交,但关系长期密切友好,台湾会持续与以色列深化彼此各领域的往来与合作关系。

以色列《耶路撒冷邮报》(Jerusalem Post)当地时间30日刊登主编卡茨(Yaakov Katz)专访吴钊燮的报道。报道刊出不久,卡茨发推特称,接到了中华人民共和国驻以色列大使馆的电话,对方要求他撤下报道,称若不撤文,将降低中以关系,并切断与该报相关往来。卡茨拒绝了这一要求,报道维持刊登。

这篇报道的英文原题是"Taiwan FM to ‘Post’: China preps to invade us, Israel can't trust Beijing”,在专访中,吴钊燮示警以色列避免过度依赖中国大陆。他说,北京经常将贸易关系作为一种武器,对待立陶宛、捷克与澳大利亚都是例子。在与北京生意往来时,应避免让商业关系伤害到国家安全。他还说“当他们对你生气时,代表你正在做正确的事情”(When they get upset at you, that means you are doing something right)。

吴钊燮也说,以色列与台湾对自由民主人权有共同信念,理念相近。以色列捍卫自己的决心,一直是台湾的榜样,台湾希望与以色列建立更好的关系。