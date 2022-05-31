港媒：张晓明拟任中国政协副秘书长

据多家港媒消息，中国国务院港澳事务办公室常务副主任张晓明拟任中国政协副秘书长，仍为正部长级别。

综合《星岛日报》和香港01新闻等报道，现年58岁的张晓明是江苏人，毕业于西南政法学院，1986年在中国人民大学法学院取得硕士之后就加入国务院港澳办。

张晓明在港澳领域工作长达36年， 参与了香港《基本法》起草、设立临时立法会、香港特别行政区筹备委员会秘书处的工作，深度参与处理香港回归之后的系列重大事件。

香港回归之后，他担任港澳办政研司司长、综合司司长，2004年担任港澳办副主任，2012年担任中央政府驻港联络办主任，成为正部级官员，时年49岁。他上任即厘清中联办的角色，称“西环不治港，但是西环要尽职”，履行好中央赋予的职责。期间爆发长达79天的“占领中环”运动，他曾回应记者提问说“太阳照常升起”，并批评“占中”运动试图仿照“颜色革命”，公然违法。

中共十九大前夕，张晓明返京接替王光亚担任港澳办主任。2019年香港爆发修例风波，身处风口浪尖的张晓明曾在深圳召开座谈会，表示香港正面临回归以来最严峻的局面，目前最重要的是“止暴制乱”及支持特首及警队。

2020年年初，全国政协副主席夏宝龙兼任港澳办主任，张晓明改任港澳办常务副主任。他参与制定香港《国家安全法》、改革选举制度等重大事件，并上前线进行解说。

对于改革选举制度，张晓明曾说，设立必要的安全阀，就是为了确保香港特区的政权、管治权牢牢掌握在爱国者手中。

中国国务院昨日公布澳门中联办主任换人，郑新聪接替即将退休的傅自应晋升为主任。对于张晓明的调任，报道引述资深全国政协委员称，在完成三场选举之后转换跑道，平调参与“统战”工作，属于正常安排。

报道还引述熟悉情况的人士说，中共二十大将于今年秋天举行，在党代会前夕港澳系统通常都会有高层调整，相信会陆续传来。