中国自研鲲龙AG600全状态新构型灭火机首飞成功

由中国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机鲲龙AG600全状态新构型灭火机今天在广东珠海首飞成功，此举标志着鲲龙AG600项目全面进入加速发展的新阶段，也标志着灭火功能型号研制取得重大突破。

根据中新社报道，据了解，鲲龙AG600飞机是为满足中国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设迫切需要研制的重大航空装备，是中国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机，是与运-20大型运输机、C919大型客机并称的三型国产大飞机之一。

机长陈明、副驾驶孙康宁、空中机械师张雷和监控观察员焦连跃组成的首飞机组今天上午驾驶鲲龙AG600飞机从珠海金湾机场滑行起飞，完成等速爬升、平飞减速、松杆飞行、模拟进场复飞等试飞任务，在空中飞行20分钟后平安降落，飞机状态良好，操纵系统正常，各系统运行稳定。

中国航空工业集团所属中航通用飞机有限责任公司相关负责人介绍说，此次首飞的鲲龙AG600全状态新构型灭火机最大起飞重量60吨，最大载水量12吨，填补了中国国产大型航空灭火飞机的空白。该型机设置增压舱，采用电传飞控和综合航电，配置全任务系统，相比技术验证机具有更高安全性、更大投水量、更远航程、更优秀的平台系列化发展能力。

据介绍，在工程化验证阶段，鲲龙AG600技术验证机相继实现陆上、水上、海上首飞，关键性能试验试飞和汲投水灭火功能验证试飞。在实用化应用阶段，主要是开展全状态新构型灭火机、救援机研制和适航取证。

该负责人表示，接下来将以建设鲲龙AG600为龙头的国产航空应急救援装备体系为己任，加快推动型号研制和市场化应用，计划于2023年具备执行灭火任务能力并投入实战应用，2024年灭火机取得中国民航适航证并交付用户使用，2025年救援机取得中国民航适航证并交付用户使用。

