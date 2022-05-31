中国跨省游“熔断”范围从省级调整到县级

中国将跨省游“熔断”机制范围从省级调整到县级，业内人士认为，放松管制有助于旅游市场回暖。

据澎湃新闻报道，中国文化和旅游部今天（31日）发布《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》（下称《通知》），调整了跨省旅游实施“熔断”机制的范围。

《通知》明确，更加科学精准实施跨省旅游“熔断”机制，对出现中高风险地区的县（市、区、旗）和直辖市的区（县），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 待无中高风险地区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

本次通知将出现中高风险地区的“省（区、市）”缩小至“县（市、区、旗）”和“直辖市的区（县）”。文旅部在第四版《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南》中提出，要坚持精准防控，地方疫情防控风险等级和应急响应级别作出调整的，应当按照属地党委、政府要求，科学动态调整旅行社防控策略和措施。要坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，原则上不对全行业实行“一刀切”。

携程集团相关负责人认为，第四版《指南》的推出标志着跨省游熔断机制出现重大转变，朝着更加科学精准的方向发展。携程指出，本周即将迎来端午假期，跨省游“熔断”政策的调整，以及一些省区市逐步恢复跨省游，端午假期的跨省游消费市场有望迎来进一步回暖。

