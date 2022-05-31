中国英国商会调查：不确定性削弱在华英国企业商业信心

中国英国商会指出，营商环境的不确定性正削弱在华英国企业的商业信心，导致中国作为海外人才和投资目的地的吸引力下降。

中国英国商会今天发布的《2022年在华英国企业建议书》指出，中国为对抗新一波疫情采取的封控措施对在华英国企业的短期信心造成的影响最大，因为时间表尚不明确的封控措施，夺走了这些企业稳定和相对可预测的营商环境。

商会提到，监管政策框架或期限不够清晰、行业主体在新政策制定过程参与度不足等因素，也让在华英国企业在整个中国市场面临边缘化的处境，削弱了这些企业对中国营商环境的信心。

商会指出，中国营商环境的不确定性正让国际人才外流，而在严格的边境措施下，企业引入国际人才也面临巨大的障碍。此外，严格的封控措施导致企业物流运输中断，经营成本激增，营业收入持续减少，都进一步削弱了企业对中国营商环境的信心。

商会去年发布的信心调查报告显示，有52％企业对2022年发展前景乐观，但商会指出，目前在华英国企业对业务前景的不确定性已达到高点，对中国营商环境的信心也到了一个转折点。商会因此在报告中建议中国政府制定可预测、恰当的措施，最大程度减少业务中断和经济风险。

商会也建议提高外资企业在重要决策中的参与度，确保在政策和标准制定过程中考虑外资企业的意见，以营造公平的竞争环境，保证公平竞争。

商会也提到，中国政府应明确网络安全等关键概念的定义，并最大程度减少数据跨境传输的障碍。商会认为，中国官方对网络安全的模糊定义以及对私人教育行业的打击是在华英国企业的主要担忧。