港地建商会贺李家超成为新任行政长官

香港地产建设商会今天（5月31日）发表声明，衷心祝贺李家超获中央政府任命为第六任行政长官。商会深信香港已为保障未来长治久安，一国两制行稳致远觅得最佳人选，并祝愿在中央政府充分肯定和支持基础上，早日落实选举宏图，为香港开创美好新篇。

根据《星岛日报》报道，香港地产建设商会是由各大地产商组成的商会组织，李家超在选举前未有单独拜访，仅透过视频形式，与地建会代表及其他地产相关专业界选委会晤。

有报道指，传闻个别地建会成员略有微言，认为李家超有“冷待”地建会之嫌，甚至质疑李家超是否刻意与地产商保持距离。李家超竞选团队有关人员则指出，安排与地建会及相关专业学会一同会晤，当中绝对没有政治考虑，李家超无意冷待或拥抱任何团体，纯粹觉得向所有与地产相关的商会及专业团体代表听取意见，更为合适。该人员还说，李家超拜访五大商会，每个只是匆匆见了30分钟，颇为象征性，相反，与地产相关代表会晤了两小时，讨论更为深入全面。

对于外界关注李家超与地产商的关系，中国港澳研究会副会长刘兆佳认为，由于政府有责任制定全盘土地房屋策略，平衡社会各方面的利益，不排除日后会动用土地收回条例增土地储备，或与地产商合作的过程当中，条件未必会如以往般优惠，故在短期的施政上未必会令地产商高度满意。但他相信，政府与地产商会持续保持合作关系，政府主力发展公营房屋，地产商则继续兴建私楼，故可见在政府致力增加房屋供应的同时，必定继续让地产商“有利可图”。

