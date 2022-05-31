江苏省委原副书记张敬华被双开

中央纪委国家监委对第十九届中央候补委员、中共江苏省委原副书记张敬华严重违纪违法问题进行了立案审查调查，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予张敬华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，经查，张敬华丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；隐瞒不报个人有关事项，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益；政绩观偏差，为谋求个人进步搞经济数据造假，违规干预插手市场经济活动；丧失纪法底线，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，张敬华严重违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予张敬华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其江苏省第十四次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

现年60岁的张敬华是江苏泰州人，仕途一直在江苏官场。他曾先后在江苏省计划经济委员会、省经贸委、国资委任职。2010年他升任徐州市长，隔年调任镇江市委书记。2013年起，张敬华担任江苏省政府秘书长，三年后升任副省长。2017年，他跻身江苏省委常委，兼任南京市委书记。

去年2月，张敬华升任省委专职副书记，但短短九个月后，他就转任省政协党组副书记，被外界视为是纪检部门即将对他采取行动的信号。

值得一提的是，张敬华到任南京当年，就因女主播“庆生灯光秀”事件引发关注。尽管当时他并未因此受到处分，但分析认为，这起事件很可能引发纪检部门对张敬华的关注，为他的落马埋下祸根。

中共中央纪委国家监委网站去年12月1日宣布，张敬华涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。