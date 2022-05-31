中国碳排放创十年最长连降

由于遏制房地产市场、促进清洁能源发展和控制疫情蔓延，中国的碳排放量创下了十年来的最长持续下降纪录。

据彭博社报道，能源与清洁空气研究中心的分析师米利维尔塔（Lauri Myllyvirta）在Carbon Brief撰写博客文章介绍，中国2022年头三个月的碳排放量下降了1.4%，是去年夏天政府收紧房地产政策以来连续第三个季度下降。

在上海封控和其他冠病清零政策措施重挫经济之后，这一趋势的持续时间有望增长至一整年。米利维尔塔说，4月份火力发电量创2015年以来最大降幅，同期建材产量和成品油消费量也出现下滑。

中国是全球最大排放国，主要是因为它依赖煤炭作为燃料，而且依赖建筑业来促进增长。但它也是清洁能源领域的领头羊；清洁能源最终将取代化石燃料。

中国经济复苏长路势必会涉及新一轮政府基础设施支出的增加，这意味着使用更多高排放的水泥、钢铁和煤炭。但博文称，对建筑业的支持也福及了低碳技术，今年风能和光伏装机容量增速有望再创新高。其他乐观的理由包括钢铁生产正在变得更清洁，而电动汽车的销量继续飙升。

中国制造业活动在5月份继续收缩，但速度放缓，中国开始解除严格的封控下，表明当前经济低迷的谷底已接近尾声。