中国统计局：要真刀真枪与统计造假作假作斗争

中国国家统计局党组书记、局长康义昨天说，当前个别地方统计造假不收手、不收敛问题仍然存在，需要高度重视，充分认识同统计造假、弄虚作假行为作斗争的长期性、复杂性、艰巨性，不断增强“时时放心不下”的责任感，真刀真枪与统计造假作假行为作斗争。

根据“统计微讯”微信公号消息，康义昨天在中国国家统计局召开的统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作动员部署视频会议上说，统计造假、弄虚作假是统计领域最大的腐败，是对政府统计公信力最大的伤害。各级统计机构要深入学习领会中国总书记习近平重要讲话指示批示精神，切实把思想和行动统一到以习近平为核心的中共中央决策部署上来，深刻认识开展专项纠治是做到“两个维护”的重大政治任务，是贯彻落实习近平法治思想、推进依法统计依法治统的关键抓手，是完善统计监督体系、加强对统计领域公权力运行制约和监督的重要举措，是科学准确判断经济形势、有效服务宏观经济治理的客观要求，不断增强做好专项纠治工作的责任感使命感。

康义表示，中共十八大以来，国家统计局深入贯彻落实习近平关于防范和惩治统计造假、弄虚作假重要讲话指示批示精神，全力以赴推进中共中央关于统计工作重大决策部署落地落实，通过夯实防惩统计造假作假责任、开展统计督察、强化统计执法检查等多种方式严惩统计造假作假，遏制、震慑效应初步显现。但是，当前个别地方统计造假不收手、不收敛问题仍然存在，需要高度重视，充分认识同统计造假、弄虚作假行为作斗争的长期性、复杂性、艰巨性，不断增强“时时放心不下”的责任感，真刀真枪与统计造假作假行为作斗争。

康义强调，防范和惩治统计造假、弄虚作假，责任重于泰山。统计部门要坚持问题导向、目标导向，坚持标本兼治、综合施策，聚焦统计造假突出领域、重点区域、主要方式，综合采取全面自查、重点抽查、执法检查、通报曝光等多种措施，上下联动、内外协同、多管齐下开展集中纠治，切实做到必查权力干预、必查“数据寻租”、必查执法不严、必查入退库等“四个必查”，强力推进从严从快查处一批重大统计违法案件、严肃追责问责一批统计违纪违法领导干部、通报曝光一批统计造假典型案件等“三个一批”，建立健全防惩统计造假长效机制，持续巩固深化专项纠治成果。要精心准备、周密部署，加强组织领导，强化协同推进，抓好自查抽查，紧盯整改处理，确保专项纠治成果经得起历史和人民的检验，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

中央纪委常委、中国监委委员崔鹏在同场会议中强调，作为监督专责机关，各级纪检监察机关要深刻领会习近平关于防范和惩治统计造假、弄虚作假重要讲话指示批示精神，认真贯彻落实中共中央重大决策部署，全面履行纪检监察职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。要坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，聚焦行政干预不收手不收敛、统计造假手段隐形变异、责任追究不到位等纠治重点，严格执纪执法，精准追责问责，着力解决权力干预、“数据寻租”、执法不严等顽瘴痼疾。对唆使或者允许统计部门及有关人员在统计数字上弄虚作假的，要严肃处理。要坚持实事求是，严格依规依纪依法，准确把握政策和策略，强化纪法精准适用，实现政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一。要支持国家统计局履行主管责任，加强工作协作，强化统计监督结果运用，凝聚工作合力，提高监督效能。