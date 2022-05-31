港大和国药开展疫苗临床试验 有望年内接种

香港大学（港大）的医学研究团队将与国药集团中国生物合作，就其研发的奥密克戎变异病毒株灭活疫苗在港开展大型临床试验，以评估研究疫苗作为加强剂在成年人身上的安全性及免疫反应，希望今年内可给予市民接种。

据香港中通社报道，该研究项目由港大医学院内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅领导，港大临床试验中心作项目统筹及技术支持，为期约一年，目标招募1800名已接种两或三剂灭活或mRNA疫苗的成年志愿者，计划将在香港中山纪念公园体育馆接种中心进行。

志愿者会随机分为三组，一组接种原始病毒株疫苗，其余两组接种分别由两家不同生物制品厂生产的奥密克戎病毒株疫苗。每位志愿者将会在相隔28天期间，接受两剂研究疫苗，其后接受为期一年的监察，期间需要按时返回中心进行抽血及检查。

由于香港已经实施“疫苗通行证”第三阶段，市民需要接种三针疫苗才能进入部分处所，所有参加者可获发 “临时疫苗通行证”。

本次计划目标在7月完成志愿者招募，8月完成疫苗接种，10月完成主要数据分析，11月提交疫苗上市审批申请，希望今年内可给予市民接种。暂时已有约500人登记成为志愿者。

孔繁毅说，奥密克戎有免疫逃逸，给疫情防控带来很大挑战，香港现在疫情控制得好，加上冬天疫情可能再暴疫，认为现在是最好时机进行相关研究。

研究团队说，这款奥密克戎变异病毒株疫苗采用灭活疫苗技术，原理是以杀灭的奥密克戎触发人体免疫系统的免疫反应，以及对病毒产生记忆，达致针对奥密克戎的免疫保护。如果研究结果证实疫苗安全并能诱发足够免疫反应，将可考虑作为新一代疫苗，包括作为加强剂。