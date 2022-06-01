中国或推迟把部分高污染行业纳入碳市场的计划

中国部分污染最严重的行业纳入碳市场的计划可能会推迟到2024年，此举可能会使政府更难实现到2060年实现碳中和的目标。

据彭博社报道，根据一位因消息未公开而不愿具名的知情人士，北京方面正考虑从2024年起纳入铝、水泥、石化和钢铁企业。

中国碳排放权交易市场纳入约2200家发电企业。去年推出时，最初计划在2022年纳入铝和水泥生产商，到2025年纳入八个行业多达8500家公司。

负责监管该市场的生态环境部没有回复寻求置评的电话。

彭博社的报道称，北京决定优先以煤炭解决能源短缺问题，这似乎阻碍了碳市场的发展。由于新的碳配额的发布被推迟，今年的交易特别清淡——碳排放配额价格长期持平。电厂碳排放数据弄虚作假也是一个普遍问题。

知情人士称，中国可能会要求公司从2024年起在有底价竞拍中购买一定数量的碳排放配额，这将有助于为碳排放配额的交易设定下限。

根据清华大学能源环境与经济研究所的数据，发电约占中国排放总量的40%，而铝、水泥、钢铁和石化合计约占23%。

至少从现在来看，碳排放权交易市场未能实现其加快中国经济脱碳进程以实现2060年碳中和的目标。

周二，碳排放配额价格连续第五个交易日收盘持平于每吨59元人民币（约12.1新元）。这还不到欧洲市场的十分之一。