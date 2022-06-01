李家超：陆港通关仍面临许多挑战

香港候任特首李家超昨天（5月31日）结束访问北京行程回港，他说，自己已向中国国务院总理李克强反映与中国大陆通关的希望，但他坦言，目前仍有许多挑战需要解决。

据香港《星岛日报》报道，李家超昨晚6时步出机场后接受媒体采访并总结四天的访京行程。他说，行程期间获李克强接见并接收任命状，还获中国国家主席习近平接见，并向中央领导人报告香港社会、疫情等状况。李克强要求香港做好疫情防控工作，习近平和李克强也都重申，中央将坚持准确实彻落实一国两制方针。

李家超再次感谢中央的信任和委任，强调自己不会辜负中央信任和市民的期望。

李家超说，他有向李克强反映很多港人希望尽快与大陆通关的期望，但仍然有很多挑战需要解决，上任后会就香港的情况争取与大陆沟通。他提到目前每天确诊个案维持200至300起，第二针和第三针疫苗接种率仍然未达九成，有很多困难需要克服，也要努力控制好疫情，让大陆知道香港已具备相关有利条件。

针对习近平提到，香港经完善选举制度，符合一国两制方针，符合香港实际需要，需倍加珍惜及长期坚持，李家超说，“习近平指完善选举制度是符合一国两制方针，也符合实际，也符合香港发展需要长期坚持，所以长期坚持便是长期坚持，第六届特区政府也会长期坚持刚才所说的立场”。

被问到中央有否就基本法23条提出要求，李家超只重申23条立法是宪制责任，新一届政府会对对此进行研究，并适时展开立法工作。

李家超还提到，未来的工作是要组成问责团队，他会针对公务员的能力、经验、抱负、承担及施政理念，向中央提交作出报告、提名，让中央考虑和决定作出任命。当完成有关工作就会公布。他说，自己有与中央领导人提及增加副司长，强调职位分工上，副司长乃作为司长的副手。

另外，李家超说，自己没有向两人提及邀请中央领导层在回归25周年庆典来港的消息。