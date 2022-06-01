美副财长：对华关税是美国保就业重要手段

美国财政部副部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）强调对中国商品加征关税在保护美国就业和竞争力方面的重要性。

据彭博社报道，阿德耶莫周二接受采访时说：“太久以来我们面临的挑战之一是，由于中国的不公平做法，美国失去就业机会、我们的公司无法竞争。因此，我们希望确保既解决通胀之类的短期挑战，也解决我们面临的长期挑战。”

美国总统拜登上周说，他正在考虑取消部分关税，并将与财政部长耶伦讨论这个问题。耶伦周二将与美联储主席鲍威尔一起会见拜登。

一些外部经济学家主张取消或降低关税，以帮助对抗数十年来最高的通胀。但美国贸易代表戴琪等人一直强调关税是与中国谈判的砝码。戴琪说，美国在决定是否取消对华关税时必须“有战略性”。

阿德耶莫在被问及拜登政府为何不取消关税以帮助降低通胀时说：“我们正在积极考虑如何处理这些关税。”他还说，拜登致力于竭尽所能降低美国人的生活成本。

阿德耶莫强调了特朗普时期加征关税的一些理由，呼应了戴琪经常提出的一些观点。

他说：“最终我们就关税问题做出的决定将基于，我们是否认为它们会影响公平的竞争环境，让美国公司和工人处于更好的境地，在全球销售美国商品。”

耶伦自己上个月暗示，为了摆脱40年来最高的通胀，美国对削减特朗普时代普遍加征的中国进口商品关税持开放态度。

本月早些时候，拜登政府说，正在迈向正式关税评估的第一步。这个程序是美国为防止对华关税7月开始自动到期而采取的行动，可能需要几个月。

