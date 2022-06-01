中国驻欧盟使团称巴切莱特访华受限非事实

针对欧盟早前称联合国人权高专巴切莱特对新疆的访问受限，中国驻欧盟使团回应称，巴切莱特访华期间活动均根据她本人意愿，经充分协调进行，所谓“联合国人权高专访华受限”并非事实。

据中国驻欧盟使团昨天（5月31日）于官网发布的新闻稿，中国驻欧盟使团发言人说，5月23日至28日，巴切莱特对中国进行访问，其间参访新疆，听取新疆自治区关于中国民族和宗教政策、新疆反恐和去极端化举措和成效的全面介绍；走访喀什古城，深入棉花种植的田间地头；观看反恐和去极端化斗争主题展览，详细了解新疆反恐和去极端化的法律和政策框架、实践及成效。

巴切莱特还同宗教人士进行交流，了解新疆依法尊重和保障穆斯林宗教信仰自由权利的情况；同新疆各界民间人士座谈交流，听取妇女、卫生、司法、劳工等领域民间代表的意见。

发言人强调，巴切莱特访华期间的活动安排均根据她本人意愿，经双方充分协商进行。巴切莱特在新闻发布会上也说，访华期间进行了不受监督的广泛交流，欧方所谓“访问受到限制”并非事实。

发言人说，涉疆问题不是人权问题，而是维护国家主权、安全和领土完整的问题。中国依法打击暴恐活动，维护各族人民生命财产安全，新疆各族人民的人权得到切实保障。新疆已连续五年多没有发生暴恐案件，社会安全稳定，凡是访问过新疆的人士，就像巴切莱特本人一样，都能够得出客观公正的结论。

发言人还强调，人权保障没有最好，只有更好。一国人权状况好不好，本国人民最有发言权。中国愿在平等和相互尊重基础上，同各方积极开展人权对话和合作，但反对颐指气使的“教师爷”作派，反对把人权问题政治化、工具化，反对搞双重标准，更不会接受以人权为借口干涉中国内政。

巴切莱特上月29日在结束访华行程后的记者会上说，此次行程“不是一次调查”，而是直接与中国政府讨论人权问题的机会，并强调她能在“不受监督”的情况下，与联合国安排的人员交谈。在谈到反恐问题时，巴切莱特指出，反恐对策不侵犯人权至关重要，“运用相关法律和政策，以及对个人采取任何强制措施，都需要接受独立的司法监督，有更高的司法程序透明度。”

不过，巴切莱特此次访华行程备受争议，美国、欧盟多次质疑中方的“限制和操控”使访问团无法全面了解中国真实人权状况，说巴切莱特在受限制情况下访华是一个“错误”，并对相关行程表达担忧和关切。人权组织也担心她可能沦为北京的宣传工具。