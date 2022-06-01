美国正就出口制裁问题对中国公司进行调查

美国商务部长雷蒙多周二（5月31日）说，美国政府正对规避美国制裁的中国企业展开调查，并考虑将这些中国企业加列入经济黑名单。

据路透社报道，雷蒙多于当地时间周二对记者说，拜登政府正尝试获取有关中国不良行为者的信息，并考虑将企业列入实体名单，“我不认为我们很快会撤销这些制裁”。

她认为，中国企业并没有停止从事相关行为，它们仍在想出新方法来规避美国的制裁，包括设立新公司等。美国政府将对此保持警惕，并将积极地作出应对措施。

雷蒙多还说，在可能的情况下，她希望在对中国企业祭出制裁方面与美国盟友进行合作，对中国企业实施同样的出口管制。

从美国前总统特朗普执政开始，美国政府就积极利用黑名单对中国企业实施出口管制。2019年，美国政府将包括华为在内的几十家中国公司列入实体名单，2020年，华府还加列了中芯国际和中国无人机制造商大疆。

到了拜登执政时期，美国政府进一步扩充这份名单。去年11月，美国政府出于国家安全和外交政策的考虑，并以它们帮助中国军方发展量子计算工作为由，将十几家中国公司列入了实体名单。去年12月，美国商务部更将中国军事医学科学院和11个中国研究机构列入名单中。

到了今年2月，美国商务部将33个中国实体列入“未经核实名单”，要求美国出口商在向这些实体运送货物之前须经过更多的审核程序。

中国官方则多次批评美国泛化国家安全概念，捏造各种借口，滥用出口管制措施，无理打压中国机构和企业。