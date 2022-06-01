调查：九成日本人赞成做好准备应对台海战事

日本最新一项民调显示，十个日本人中就有九人认为应该为中国大陆发动对台攻击做准备，其中41%的人更认为应修订日本宪法以便让日本军事干预台海战事。

据台湾新闻报道，《日经亚洲》在5月27日至29日的这项调查显示，超过90%的受访者认为日本应该为中国大陆对台战争做准备。

在受访者中间，50%的人认为日本应该在目前宪法规定的范围内做尽可能多达准备，但41%的人则认为日本应该通过包括修法的方式改善其应变能力。两项相加，共有91%的日本人认为应该为中国大陆攻击台湾做好准备。

调查发现，只有4%的受访者认为日本不需要为台海危机做任何准备。此外，60%的受访者认为，日本应该具备进行反击的能力。

日本的自民党建议将日本的国防预算由目前国内生产总值（GDP）的1%提升到超过2%，而受访者被问及这一问题时，56%的人表示赞成；同时31%的人表示反对。赞成和反对的人数比例与今年4月进行的另一项民调结果相仿。

日本首相岸田文雄5月23日在东京与拜登总统举行峰会时，双方都强调了提升对中国大陆威慑力的重要性。在被问及是否赞同加强日本威慑能力时，61%的受访者表示赞成，只有21%的受访者表示反对。

这项民调由日经研究部门通过随机选号的方式对日本18岁以上的男女成人进行调查。调查收到935份有效答案，答复率为41.4%。