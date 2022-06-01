【图集】上海解封 官方发感谢信称上海保卫战获阶段性成果

中国上海市疫情趋向稳定，从今天（6月1日）起全市已恢复正常生产生活秩序，中共上海市委、上海市政府今天也发布感谢信，称大上海保卫战取得了重大阶段性成果。

据“上海发布”微信公众号今天消息，中共上海市委、上海市政府今天发布《致全市人民的感谢信》。信中称，经过两个月的持续奋战，艰苦卓绝的大上海保卫战取得了重大阶段性成果，今天起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段。

图为上海静安区市民站在障碍物旁，据当地居民说，这些障碍物是上海市官方在封城期间用来封锁疫情重灾区，但昨天下午均已被拆除。（法新社）

信中称，此轮疫情发生以来，上海这座超大城市前所未有地静了下来，受长期封控影响，许多市民在工作、生活等方面遭遇了困难和不便。但在全体市民的支持下，上海看到了战胜困难、走向胜利的希望和力量。

信中提到，当前巩固疫情防控成果依然不容丝毫松懈，加快经济社会恢复的任务也日益迫切，“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

工作人员今天在上海一个地铁站外举着提示牌，提醒民众进入车站前扫码场所码。（彭博社）

信中也强调，上海市将全力推动正常生产生活秩序的全面恢复，尽最大努力将疫情耽误的时间、造成的损失抢回来。目前，加快经济恢复和重振的50条措施已经制定出台，为民解忧、助企纾困的各项举措正在陆续实施，公交、医疗等各项公共服务也将逐步恢复正常。

图为上海市一名男子今天在上海外滩放风筝庆祝六一国际儿童节。（路透社）

信中称，上海市委和市政府将对老年人、儿童、孕妇等特殊群体倾注更多关爱，对老旧小区、城中村、农贸市场等加快改造提升。各级党委政府的工作都将更加注重回应好市民群众和市场主体的关切，出台各项措施都将更加注重倾听基层一线的意见、释放清晰明确的信号、体现积极正面的导向。

信中最后强调，在以中国国家主席习近平为核心的党中央领导下，全市上下心往一处想、劲往一处使，重整行装、勇毅前行，必将迎来大上海保卫战的全面胜利，上海这座城市必将重现繁华活力，迈向更加美好的未来。

上海从今天起全市恢复正常生产生活秩序。图为今天上海地铁车厢里的乘客。（彭博社）

上海卫健委今天通报，上海市昨天（5月31日）新增五起本土确诊病例和10名无症状感染者，其中一起确诊病例为既往无症状感染者转归，四起确诊病例和10名无症状感染者在隔离管控中发现。

6月1日零时刚过，上海市闵行区一小区恢复私家车进出。（新华社）

上海终结为期两个月的封城，上海副市长宗明昨天宣布，上海今天起进入本轮疫情防控工作的第三阶段，也就是最后一个阶段。接下来将在严守不出现规模性反弹底线、确保风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。官方统一要求任何单位和个人“不得以任何理由”限制居民出门回家、复工复产员工上班下班。