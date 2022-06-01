民调：若大陆攻台 半数外国公民支持切断经济联系

最新的全球民调显示，受访国家中有一半赞成如果中国大陆攻击台湾，就跟大陆断绝经济关系。与此同时，超过八成的中国大陆受访民众认为大陆是民主国家。

据美国之音报道，这份名为“民主认知指数”(Democracy Perception Index)的问卷调查由国际非营利组织民主联盟基金会(Alliance of Democracies Foundation)和德国民调机构Latana合作进行。调查于今年3月30日至5月10日之间进行，对全球53个国家的5万2785名受访者进行问卷调查。

当被问及如果大陆攻击台湾，是否应切断与中国大陆的经济联系时，接受调查的53个国家中，有26个国家的多数民众认为他们的国家应该切断与中国大陆的经济联系而不是保持联系。这些国家包括美国、日本、韩国和德国等许多中国大陆的主要贸易伙伴。

在接受调查的53个国家中，有22个国家对中国大陆持正面看法。在对中国大陆的看法上，世界存在分歧：一方面，西方民主国家，尤其是美国、欧洲国家、日本和韩国的公民，对大陆的看法是负面的，而世界其他国家则看法不一致，或对中国大陆持正面的看法。

另外，51个国家对欧盟持正面看法，50个国家对联合国有正面看法，对美国持正面看法的国家有45个，对俄罗斯只有11个。

在中国大陆，有超过百分之83的民众认为，在中共治下的中国是民主国家，还有高达91%的大陆民众说，民主至关重要。去年的“民主认知指数”民调显示，有71%的中国大陆受访者认为大陆已实现民主，且已足够民主。​