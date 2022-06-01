中国50城二手房成交量环比增长14%

经历了一轮政策松绑之后，中国楼市终于在底部微露暖意。贝壳研究院最新发布的数据显示，5月其监测的50城二手房成交量环比增长约14%，同比降幅收窄。目前市场仍处于底部，成交量已经出现了复苏，预计下半年二手房市场将进入量增价稳阶段。

据第一财经报道，分城市看，50城中超过80%的城市二手房成交量环比增长，其中长三角和东北区域重点城市二手房成交量环比回升较快，如沈阳、长春、哈尔滨以及苏州、无锡、徐州等城市，成交量环比增速均超过100%。这些城市二手房市场在4月受疫情重创而低位运行，5月随着疫情逐渐缓解，以及宽松政策作用而有所修复。

相比去年，5月贝壳研究院监测的50个城市，二手房交易量同比降幅收窄，成交量同比下降约40%，降幅较上月收窄8个百分点。

除了成交量，客户看房活跃度也提高，5月50城二手房带看客户量环比增长8%，其中，长春、上海、哈尔滨及沈阳等城市新增带看量增长幅度较大。

贝壳研究院指出，5月，市场预期开始出现边际转换，代表市场预期的二手房景气指数由上月的18回升至20的临界线。分城市看，东莞、济南、佛山、无锡及嘉兴等城市市场预期复苏比较快。

与此同时，二手房新增挂牌量也显著增加。5月，50城二手房新增挂牌房源量环比增长12%，其中，东莞环比增长约30%，苏州新增挂牌量超过4月的两倍，南京、徐州环比增长超过50%。

二手房市场的复苏与一系列的政策松绑不无关系。今年以来，全国不少城市放松了限购、限售、限贷等政策，根据诸葛找房数据研究中心不完全统计，截至2022年5月26日，今年以来全国优化政策调控频次超210次，覆盖城市超120个，5月单月更是调控93次。

5月，中央不仅多次喊话支持房地产市场合理购房需求，还出台了信贷政策支持。5月15日央行差别化信贷政策允许各地首套房利率可下降20个基点，5月20日，LPR下降15个基点，各地房贷利率可降至4.25%，创历史新低。信贷政策的调整降低了购房者的购房成本。

值得注意的是，尽管成交量有所上升，但房价仍然处于下跌态势。贝壳研究院数据显示，5月贝壳50城二手房价格指数环比下跌0.9%，跌幅较上月扩大0.6个百分点。东莞、苏州、太原及长沙等城市房价出现小幅上涨，福州、徐州、哈尔滨等城市房价仍然在下跌。

对于5月二手房的数据，贝壳研究院总结，目前市场仍处于底部，成交量已经出现了复苏，随着疫情防控政策出现有利变化，龙头城市对市场复苏起到带动作用，以及房企端的纾困政策加快实施，预计下半年二手房市场将进入量增价稳阶段。

除了二手房成交量上升，新房市场的成交量也在小幅上涨。

诸葛找房数据研究中心数据显示，截止到5月26日，其监测的重点九城新房成交40528套，环比上升2.7%，环比止跌转升，同比下降46.7%，降幅收窄9.0个百分点。分城市来看，苏州、南京、青岛、佛山、杭州的新房成交量环比止跌转升。

诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱认为，5月市场呈现企稳回升迹象，释放了积极的信号，政策的宽松效应已现，接下来，在中国疫情好转以及政策的支持下，市场将会继续回稳。

