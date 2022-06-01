卢文端称以双普选改变港政治格局属异想天开

中国全国侨联副主席卢文端说，中国国家主席习近平要求将来实行双普选须贯彻新选制所确立的原则，因此新一届特区政府须努力落实中央领导重要指示，任何尝试透过双普选改变香港政治格局的想法属异想天开。

据香港《星岛日报》报道，卢文端撰文说，全国人大决定修改完善香港选制时，对双普选的条文和目标并无任何改动，反映新选举制度虽长期坚持，但未来仍会落实双普选。

他认为习近平所说的新选制实际上有两重含义，包括新选制要在较长时间保持稳定，为一国两制行稳致远和香港长期繁荣稳定保驾护航，以及将来落实双普选，须遵循新选制所确立的原则要求。

卢文端进一步补充道，结合习近年去年有关新选制的讲话，可将新选制对双普选的原则要求归纳为三点，第一是全面落实“爱国者治港”原则；第二是保障香港市民行使当家作主权利；第三是形成社会各阶层界别广泛、均衡参与的政治格局，及社会各阶层界别齐心协力建设香港的良好局面。

他强调，之后将会落实的双普选，必然是新选制规限下的双普选，“那种寄望通过双普选改变香港政治格局甚至夺取香港管治权的想法，只能是异想天开的幻想”。

对于中央制定《香港国安法》和完善选制后，部分西方舆论指摘中国政府已改变“一国两制”，卢文端说，习近平在这次讲话中不仅肯定“一国两制”在港实践取得举世公认的成功，更特别强调中央全面准确贯彻一国两制方针的决心从没有动摇。

他认为，习近平的讲话实际上是在香港回归祖国25周年这个历史节点，中国再次向全世界郑重宣示：“无论遇到什么挑战和困难，一国两制将坚定不移贯彻下去”，再加上全国人大法工委主任、基本法委员会主任沈春耀日前说：“一国两制50年后也不会变”，可看到中央坚持一国两制方针的信心和决心。